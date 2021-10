Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (13.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Lange Zeit habe sich die Xiaomi-Aktie im allgemeinen Abverkauf von chinesischen Werten mit Tech- und Internetbezug relativ gut behaupten können. Doch inzwischen schwächele der Kurs deutlich. Charttechnisch sehe die Lage so kritisch aus wie nie zuvor in den vergangenen Monaten. Noch gebe es aber zumindest etwas Hoffnung.Das Problem: Während sich andere China-Aktien zum Teil deutlich hätten erholen können, habe Xiaomi in Hongkong erst vergangene Woche ein neues Korrekturtief ausgelotet. Anschließend sei der Kurs nur zögerlich gestiegen und befinde sich nun wieder in einer Zone, in der mehrfach Kaufinteresse aufgekommen sei. Nun komme es darauf an, diesen Bereich zu halten, denn die im Chart eingezeichnete horizontale Unterstützung habe sich bislang nicht als solche bewährt, sei also aus Bullensicht eher als letzter Strohhalm zu sehen. Das Problem werde auch auf Euro-Basis sichtbar.Xiaomi bleibt zwar langfristig-operativ aussichtsreich, kurzfristig ist die Aktie aber nur etwas für risikobewusste Trader oder Investoren mit viel Weitblick, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Andererseits dränge sich auf dem aktuellen Niveau und angesichts des intakten Geschäfts ein Verkauf auf dem aktuellen Niveau auch nicht auf. (Analyse vom 12.10.2021)Börsenplätze Xiaomi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:2,37 EUR +0,49% (13.10.2021, 08:43)