Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

21,25 HKD +0,71% (15.10.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (15.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Rund 2% tiefer notiere die Xiaomi-Aktie heute aus Sicht deutscher Anleger. Auch im Handel an der Heimatbörse in Hongkong habe das anfängliche Kurshoch beim chinesischen Technik-Hersteller nicht gehalten werden können. Anleger könnten daraus etwas lernen und müssten sich trotzdem nicht ärgern.Am Mittwoch und Donnerstag sei in Hongkong nicht gehandelt worden. In Euro notiere der Kurs von Xiaomi heute im Minus. Das verdeutliche einmal mehr, dass Anleger im Zweifel nicht zu Zeiten kaufen sollten, während denen an der jeweiligen Leitbörse nicht gehandelt werde.Der Anstieg der vergangenen beiden Tage sei zum Teil verpufft. Aber: Nachdem Xiaomi heute in Hongkong bei 21,45 HKD (Hongkong-Dollar) eröffnet und anschließend das Tagestief vom Dienstag bei 20,85 HKD getestet habe, sei der Kurs schließlich auf 21,25 HKD gestiegen. Das sei immerhin ein Plus von 0,71% gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag in Hongkong.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:2,3645 EUR -1,52% (15.10.2021, 12:03)