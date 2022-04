Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (21.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Mehr als 60 Prozent habe der Kurs der Xiaomi-Aktie gegenüber seinen Höchstständen inzwischen verloren. Der Abwärtstrend sei ungebrochen. Zum Teil lasse sich das durch die allgemeine Entwicklung bei (chinesischen) Tech- und Internet-Aktien erklären. Aber Xiaomi habe auch in operativer Hinsicht Probleme.Die Smartphone-Branche kämpfe mit Lieferkettenschwierigkeiten und viele Rivalen möchten sich gegenseitig Marktanteile abluchsen. Xiaomi versuche beispielsweise mit eigenen Ladeneröffnungen seine Position auszubauen. Das koste Geld. Dazu komme der kapitalintensive Einstieg in den Elektroauto-Markt.Zudem verweise die "South China Morning Post" auf eine Analyse vom Branchendienst Canalys, wonach im abgelaufenen Quartal die Smartphone-Lieferungen um elf Prozent eingebrochen seien. Der stärkste Rückgang seit Pandemie-Beginn (2020: minus 13 Prozent). Ursache seien die schwächelnde Wirtschaft und eine insgesamt schwache Saison.Neben Xiaomi hätten zuletzt auch die chinesischen Herausforderer Oppo und Vivo Marktanteile gegenüber Samsung und Apple verloren.Angesichts des klaren Abwärtstrends ist die Xiaomi-Aktie immer noch kein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2022)Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link