ISIN XING-Aktie:

DE000XNG8888



WKN XING-Aktie:

XNG888



Ticker-Symbol XING-Aktie:

O1BC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol XING-Aktie:

XNGAF



Kurzprofil XING AG:



Die XING AG (ISIN: DE000XNG8888, WKN: XNG888, Ticker-Symbol: O1BC, NASDAQ OTC-Symbol: XNGAF) ist das soziale Netzwerk für berufliche Kontakte. Plattformübergreifend hat XING rund 8,8 Millionen Nutzer im Kernmarkt D-A-CH. Mehr als 8,4 Millionen davon sind Mitglieder der XING-Plattform. Auf XING vernetzen sich Berufstätige aller Branchen, suchen und finden Jobs, Mitarbeiter, Aufträge, Kooperationspartner, fachlichen Rat oder Geschäftsideen. Mitglieder tauschen sich online in über 66.000 Fachgruppen aus und treffen sich persönlich auf XING Events. Betreiber der Plattform ist die XING AG.



Das Unternehmen wurde 2003 in Hamburg gegründet, ist seit 2006 börsennotiert und seit September 2011 im TecDAX gelistet. Im Dezember 2010 hat XING die in München ansässige amiando AG übernommen, Europas führenden Anbieter von Online-Eventmanagement und -Ticketing. Das Unternehmen firmiert seit Ende 2013 unter dem Namen XING EVENTS GmbH. Mit dem Kauf von kununu, der marktführenden Plattform für Arbeitgeberbewertungen im deutschsprachigen Raum, hat XING seine Position als Marktführer im Bereich Social Recruiting weiter gestärkt. Anfang 2015 hat XING zudem die Intelligence Competence Center AG übernommen. Damit gehört die Webseite Jobbörse.com, mit über 2,5 Mio. Jobs die größte Jobsuchmaschine im deutschsprachigen Raum, zum Portfolio des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter www.xing.com. (06.04.2017/ac/a/t)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - XING-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Kohnke von der Deutschen Bank:Benjamin Kohnke, Analyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Jahreszahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Online-Karrierenetzwerks XING AG (ISIN: DE000XNG8888, WKN: XNG888, Ticker-Symbol: O1BC, NASDAQ OTC-Symbol: XNGAF).Das Finanzinstitut habe das Papier des Hamburger TecDAX-Unternehmens auf seine Liste "German Stock Ideas" gesetzt. XING habe sich im attraktiven Markt für Personalvermittlung im deutschsprachigen Raum erfolgreich etabliert, so der Analyst in einer heute ver;ffentlichten Studie. Bis 2019 dürften Umsatz und Gewinn je Aktie im Schnitt jährlich um 19 byw. 28 Prozent steigen. Die XING-Aktie verdiene daher eine höhere Bewertung.Benjamin Kohnke, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die XING-Aktie mit einem Kursziel von 220 Euro bestätigt. (Analyse vom 06.04.2017)XETRA-Aktienkurs XING-Aktie:192,10 EUR -1,46% (06.04.2017, 14:18)Tradegate-Aktienkurs XING-Aktie:192,00 EUR -1,13% (06.04.2017, 14:01)