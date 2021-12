Börsenplätze Wuxi Biologics-Aktie:



Wuxi Biologics Inc. (ISIN: KYG970081173, WKN: A2QJCN, Ticker-Symbol: 1FW2) ist eine Beteiligungsgesellschaft. Das Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften ist v.a. in den Bereichen Entdeckung, Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Biologika-Produkten tätig. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens zählen die klinischen Wirkstoffe, sterile flüssige Zubereitungen, gefriergetrocknete Zubereitungen sowie Antibiotika für Injektionsmedikamente mit kleinen Molekülen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte hauptsächlich in den USA und in China. (15.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wuxi Biologics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Wuxi Biologics Inc. (ISIN: KYG970081173, WKN: A2QJCN, Ticker-Symbol: 1FW2) unter die Lupe.Der US-Präsident Joe Biden werde einem Medienbericht zufolge am Donnerstag acht weitere Unternehmen auf eine schwarze Liste setzen. Damit wären Investitionen von US-Seite in die entsprechenden Unternehmen verboten. Daraufhin stünden heute auch Aktienkurse von Unternehmen unter Druck, die nicht in dem Bericht auftauchen würden.Laut "Financial Times" gehe es um den Drohnenhersteller DJI, IT-Unternehmen wie Yitu Technology, Xiamen Meiya Pico, NetPosa sowie die Gesichtserkennungs-Software-Spezialisten Megvii und CloudWalk. Den Unternehmen werde vorgeworfen, an der Überwachung der Uiguren in China beteiligt zu sein.Darüber hinaus sei heute mit Semiconductor Manufacturing ein Unternehmen, gegen das bereits Sanktionen verhängt worden, um rund 6% gefallen. Der Biotech-Konzern WuXi Biologics habe in der Spitze rund 25% nachgegeben. Grund dafür dürften v.a. Sorgen über verschärfte Exportregeln sein. Über diese werde der Sicherheitsrat der USA heute beraten. Warum genau anscheinend auch Wuxi Biologics ins Visier geraten sei, sei unbekannt.Die Situation rund um China-Aktien bleibe sehr angespannt. Sanktionen und Diskussionen zum Thema hätten Anleger bereits in den vergangenen Monaten mehrfach in Atem gehalten. "Der Aktionär" rate dazu, derzeit höchstens in Einzelfällen und nur mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren. Der Handel mit Aktien chinesischer Unternehmen sei mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger bestehe ein erhöhtes Totalverlustrisiko, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link