Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Wüstenrot & Württembergische-Aktie mit unverändertem Kursziel von 23,00 Euro. (Analyse vom 16.08.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. Als börsennotierter Konzern mit Sitz in Stuttgart verbindet die W&W die Geschäftsfelder Wüstenrot, Württembergische und W&W brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt sie auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Derzeit arbeiten rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst für die W&W-Gruppe. (16.08.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung für die Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) fest.W&W habe am vergangenen Freitag Zahlen für Q2/21 veröffentlicht und insbesondere angesichts einer erfreulichen Schadenentwicklung und der anhaltend dynamischen Baukonjunktur die am 23. Juni angehobene Prognose bestätigt.Der Quartalsgewinn (+12,0% yoy auf 91,8 Mio. Euro) in Q2 habe v.a. aus einer Erhöhung der eingenommenen Versicherungsprämien (+14,0% yoy) infolge eines starken Neugeschäfts sowie den durch einen günstigen Schadenverlauf geringeren Leistungen aus Versicherungsverträgen (-7,7% yoy) resultiert. Dadurch sei das rückläufige Finanzergebnis (-29,7% yoy auf 613,5 Mio. Euro) überkompensiert worden, dessen Verringerung unter anderem durch einen freiwilligen Pensionskassenzuschuss in Höhe von 40 Mio. Euro zur Absicherung künftiger Pensionsverpflichtungen bedingt sei. W&W habe sich für diesen Einmaleffekt angesichts der guten Ertragslage entschieden, was die konservative Bilanzpolitik des Unternehmens abermals verdeutliche.Im Geschäftsfeld Wohnen habe W&W angesichts anhaltend vorteilhafter Finanzierungsbedingungen eine Erhöhung des Neugeschäfts in der Baufinanzierung inkl. Fremdbuchvermittlung auf 1.849,4 Mio. Euro (+6,5% yoy) verzeichnet. Auch das eingelöste Netto-Bausparneugeschäft habe auf 2.630,9 Mio. Euro (+8,0% yoy) gesteigert werden können, während im Vorquartal noch ein Rückgang um 10,1% yoy vorgelegen habe. Das Segmentergebnis sei somit deutlich auf 11,0 Mio. Euro (+247,5% yoy) gewachsen.Der Geschäftsbereich Versichern habe sowohl in der Personen- (+20,3% yoy) als auch in der Schaden- und Unfallversicherung (+10,3% yoy) erhöhte Bruttobeiträge ausgewiesen. Die attraktive Schadenfrequenz (H1/21: -2,9 PP yoy auf 82,4%) sei nicht zuletzt die Folge einer rückläufigen Kundenmobilität sowie der vorsichtigen Zeichnungspolitik W&Ws.Wenngleich W&W für das dritte Quartal aufgrund der jüngsten Naturkatastrophen höhere Schadenbelastungen in Aussicht stelle, sei die im Juni vorgenommene Prognoseanhebung bestätigt worden (Konzernüberschuss: 280 bis 330 Mio. Euro; zuvor: oberes Ende von 220 bis 250 Mio. Euro). So ergebe sich für W&W durch eine risikoorientierte Rückversicherungspolitik bei derartigen Großschäden ein signifikanter Entlastungseffekt (vgl. Comment 22.07.). Auch der Analyst sei weiterhin zuversichtlich, dass W&W den avisierten Korridor erreiche, und halte an seiner Erwartung in Höhe von 315,4 Mio. Euro fest.Das starke Neugeschäft sowie ein durch die konzipierten Rückversicherungsstrukturen vergleichsweise moderater Schadenverlauf würden zuversichtlich auf die Zielerfüllung des laufenden Geschäftsjahres blicken lassen.