Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) ist "Der Vorsorge-Spezialist" für die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.



Im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, verbindet der börsennotierte Konzern mit Sitz in Stuttgart die Geschäftsfelder BausparBank und Versicherung als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Die rund sechs Millionen Kunden der W&W-Gruppe schätzen die Service-Qualität, die Kompetenz und die Kundennähe des Vorsorge-Spezialisten, für den rund 13.000 Menschen arbeiten.



Dank eines weiten Netzes aus Kooperations- und Partnervertrieben sowie Makler- und Direkt-Aktivitäten kann die W&W-Gruppe mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland erreichen. Die W&W-Gruppe setzt auch künftig auf Wachstum und hat sich bereits heute als größter unabhängiger und kundenstärkster Finanzdienstleister Baden-Württembergs etabliert. (21.08.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).Die W&W AG habe vergangene Woche die Zahlen zum ersten Halbjahr 2018 berichtet. In H1 2018 habe der Konzernüberschuss mit 116,4 Mio. Euro erwartungsgemäß und bedingt durch die Digital- und Erweiterungsinvestitionen deutlich unterhalb des Vorjahreswerts von 154,9 Mio. Euro (-24,9%) gelegen, allerdings auch leicht über W&Ws Halbjahresprognose.Das Segment Bausparbank habe mit 30,0 Mio. Euro (Vj.: 27,4 Mio. Euro) einen um 9,5% höheren Ergebnisbeitrag geleistet. Erfreulich sei auch das Geschäft mit Baufinanzierungen verlaufen, wo das Neugeschäft inklusive der Vermittlungen ins Fremdbuch von 2,4 Mrd. Euro auf 2,6 Mrd. Euro gestiegen sei. Das Brutto-Bausparneugeschäft sei hingegen um 4,3% auf 6,7 Mrd. Euro (Vj.: 7,0 Mrd. Euro) zurückgegangen, was in erster Linie durch ein starkes Basisquartal im Vorjahr zu erklären sei. Im Segment Sachversicherung habe W&W mit einem Überschuss von 62,1 Mio. Euro nicht an das hervorragende Vorjahresergebnis von 96,1 Mio. Euro anknüpfen können. Allerdings sei das Vorjahr durch die außerordentlich starke Combined Ratio von 86,2% geprägt worden. In H1 2018 sei diese leicht auf 90,2% angestiegen, was jedoch auf ein weiterhin gutes Schaden-Kosten-Verhältnis hindeute.Auf Basis der Neubeiträge in Höhe von 151,0 Mio. Euro (Vorjahr: 140,5 Mio. Euro) liege W&W leicht über Plan. Die starke Neugeschäftsentwicklung sei erneut auf die Privatkunden- und Kraftfahrtversicherungen zurückzuführen gewesen. Erfreulich habe sich auch der segmentbezogene Verwaltungsaufwand entwickelt, der mit 173,3 Mio. Euro gut 4% unterhalb des Vorjahreswertes von 180,5 Mio. Euro gelegen habe. Grund hierfür seien erste Erfolge aus den Effizienzsteigerungsprogrammen, die z.B. zu geringeren Personal- und Sachkosten sowie reduzierten Marketingaufwendungen geführt hätten.Weiter rückläufig sei mit -10,4% auch der Gewinn aus der Personenversicherung gewesen, der auf 14,7 Mio. Euro zurückgefallen sei (Vorjahr: 16,4 Mio. Euro). Allerdings sei der Neubeitrag im Bereich der Lebens- und Personenversicherungen erstmals seit Jahren wieder angestiegen (+12,5%), was jedoch auch auf Progressionseffekte durch vertraglich vereinbarte Steigerungen und nicht allein auf das Neugeschäft zurückzuführen sei.Die H1-Zahlen hätten investitionsbedingt wie zu erwarten unter Vorjahr gelegen. Mit Blick auf die weitere Unternehmensentwicklung halte der Analyst die Umsetzung des Programms jedoch für vorteilhaft.Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher sein Rating "kaufen" mit einem Kursziel von 23,50 Euro für die Wüstenrot & Württembergische-Aktie. (Analyse vom 21.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link