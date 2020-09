W&W behaupte sich nach Erachten des Analysten in einem schwierigen Marktumfeld relativ gut und besser als diverse Wettbewerber, wenngleich die Pandemie auch das Sachversicherungsgeschäft temporär belastet habe. In seiner grundsätzlich positiven Meinung vom Unternehmen sehe sich der Analyst nach den Zahlen weiter bestätigt. Fundamental sei die Aktie seines Erachtens günstig bewertet (KGV 2020e: 6,8x).



Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die Wüstenrot & Württembergische-Aktie bei unverändertem Kursziel von 21,00 Euro. (Analyse vom 01.09.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

14,90 EUR +2,34% (01.09.2020, 16:36)



Tradegate-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

14,88 EUR +2,06% (01.09.2020, 16:31)



ISIN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

DE0008051004



WKN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

805100



Ticker-Symbol Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

WUW



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. Als börsennotierter Konzern mit Sitz in Stuttgart verbindet die W&W die Geschäftsfelder Wüstenrot, Württembergische und W&W brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt sie auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Derzeit arbeiten rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst für die W&W-Gruppe. (01.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).W&W habe kürzlich H1-Zahlen veröffentlicht und die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Geschäftsmodell erläutert.Der Periodenüberschuss des Versicherers habe in H1/20 mit 107,0 Mio. Euro erwartungsgemäß deutlich unter Vorjahr gelegen (H1/19: 175,8 Mio. Euro), befinde sich hinsichtlich der Gesamtjahresprognose des Analysten (MONe: 200,6 Mio. Euro) aber auf Kurs. Der Wesentliche Grund für den Ergebnisrückgang habe im Finanzergebnis gelegen, das in Q1 durch COVID-19 außerordentlich belastet worden sei (Q1/20: -139,7 Mio. Euro; Q1/19: 847,3 Mio. Euro), sich inzwischen aber wieder normalisiere (H1/20: 732,5 Mio. Euro; H1/19: 1.514,7 Mio. Euro). Die Markterholung am Kapitalmarkt habe sich auch in Q3 fortgesetzt, weshalb Marenbach aktuell für H2 mit keinen Belastungen aus dem Finanzergebnis rechne. Auf operativer Ebene habe sich W&W dagegen nach Erachten des Analysten besser geschlagen, als zu erwarten gewesen sei.Am stabilsten habe sich dabei das Segment Wohnen gezeigt, das mit einem Segmentüberschuss von 39,6 Mio. Euro noch leicht habe zulegen können (H1/19.: 39,0 Mio. Euro). Das Brutto-Bausparneugeschäft habe jedoch leicht unter dem starken Vorjahreswert gelegen, was vor allem auf Filial-Lockdowns bei Vertriebspartnern zurückzuführen gewesen sei, während W&Ws eigener Außendienst erfolgreicher abgeschnitten habe. Mit dem Segment Wohnen habe die Gesellschaft nach Erachten des Analysten allerdings erneut eine bessere Entwicklung verzeichnen können als der Gesamtmarkt und weiter Marktanteile gewinnen können. In der Baufinanzierung habe das Neugeschäft (3.174,2 Mio. Euro) sogar noch zugelegt (H1/19: 3.072,1 Mio. Euro).Die Sachversicherung habe mit 62,4 Mio. Euro erneut am stärksten zum Periodenüberschuss beigetragen (58,3%), habe sich durch die Pandemie jedoch deutlich schwächer entwickelt als im Vorjahr (-41,0% yoy). Hier hätten sich insbesondere Betriebsschließungsversicherungen sowie die Vertriebseinschränkungen durch die Kontaktbeschränkungen negativ ausgewirkt, wobei diesem Effekt die digitale Versicherungstochter Adam Riese positiv entgegengestanden habe. Für die Abdeckung versicherter Betriebsschließungen habe W&W 40,6 Mio. Euro aufgewandt, wodurch die Leistungen aus Versicherungsverträgen um 13,8 Mio. Euro angestiegen seien. Positive gegenläufige Effekte hätten aus geringeren Kraftfahrtschäden resultiert.Die sonstigen Segmente und Überleitungseffekte hätten mit -5,7 Mio. Euro (Vj.: 18,5 Mio. Euro) zum Periodenüberschuss beigetragen. Darin seien allerdings im Wesentlichen niedrigere Zinserträge aus Baudarlehen durch den Verkauf der tschechischen Tochtergesellschaften sowie Bewertungsverluste bei den Kapitalanlagen enthalten. Letztlich sei im Periodenüberschuss nun auch der Badwill in Höhe von 25,0 Mio. Euro aus der inzwischen final mit der W&W verschmolzenen Aachener Bausparkasse einbezogen.Bereits mit Q1 habe das Unternehmen seine zuvor gegebene Prognose (Konzernüberschuss innerhalb des avisierten Mittelfristkorridors von 220 bis 250 Mio. Euro) revidiert. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie bleibe der Ausblickunberührt, so dass W&W weiterhin einen Überschuss unterhalb dieses Korridors erwarte. Gleichzeitig rechne W&W für H2 mit einer leicht verbesserten Entwicklung, wobei der epidemische Verlauf zu beobachten sei.Der Analyst habe sich mit seinen Prognosen (Konzernüberschuss 2020e: 200,6 Mio. Euro) bereits unterhalb des Mittelfristkorridors positioniert.