Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

19,18 EUR +0,31% (29.03.2018, 16:40)



Tradegate-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

19,14 EUR -0,83% (29.03.2018, 16:57)



ISIN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

DE0008051004



WKN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

805100



Ticker-Symbol Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

WUW



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) ist "Der Vorsorge-Spezialist" für die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.



Im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, verbindet der börsennotierte Konzern mit Sitz in Stuttgart die Geschäftsfelder BausparBank und Versicherung als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Die rund sechs Millionen Kunden der W&W-Gruppe schätzen die Service-Qualität, die Kompetenz und die Kundennähe des Vorsorge-Spezialisten, für den rund 13.000 Menschen arbeiten.



Dank eines weiten Netzes aus Kooperations- und Partnervertrieben sowie Makler- und Direkt-Aktivitäten kann die W&W-Gruppe mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland erreichen. Die W&W-Gruppe setzt auch künftig auf Wachstum und hat sich bereits heute als größter unabhängiger und kundenstärkster Finanzdienstleister Baden-Württembergs etabliert. (29.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).Der W&W-Konzern habe gestern den Geschäftsbericht für 2017 veröffentlicht. W&W habe den Konzernüberschuss in Höhe von 258,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (235,3 Mio. Euro) um 9,6% steigern können. Die im Jahresverlauf angehobene Prognose des Analysten (MONe: 265,5 Mio. Euro) sei jedoch nicht ganz erreicht worden. Mit in den Konzernüberschuss eingeflossen sei ein außerordentlicher Ertrag aus dem Verkauf der VBank in Höhe von 18,3 Mio. Euro, der leicht über den Analystenerwartungen gelegen habe (MONe: 16,8 Mio. Euro). Der um den Einmaleffekt bereinigte Jahresüberschuss habe mit 239,7 Mio. Euro nur leicht über dem Vorjahresergebnis (1,87% yoy) und ebenfalls leicht unterhalb der um Einmaleffekte bereinigten Prognose des Analysten (MONe: 248,7 Mio. Euro) gelegen.Mit einem auf drei Jahre ausgelegtem neuen Investitionsprogramm in Höhe von 820 Mio. Euro treibe W&W seinen Weg zum digitalen Versicherungskonzern weiter voran. Das neue Strategie-Projekt trage den Namen: "W&W Besser" und ersetze das alte W&W@2020 Programm. Mit den Investitionen wolle Wüstenrot die IT- Infrastruktur und die Mitarbeiterbasis schaffen, um die zukünftigen digitalen Herausforderungen in der Versicherungsbranche erfolgreich zu meistern. Das Gesamtinvestitionsvolumen solle sich bei planmäßiger Entwicklung in etwa gleichen Teilen auf die nächsten drei Jahre verteilen.Für die digitalen Geschäftsaktivitäten habe W&W eigens das neue Segment "brandpool" geschaffen. Hier werde die im letzten Jahr gelaunchte Marke Adam Riese gemeinsam mit dem neuen Insurance Broker treefin (APP Format), dem digitalen Finanzassistenten Finanzguide und dem digitalen Hauskaufberater NIST als neues digitales Fundament des Konzerns zusammengefasst.Auf Grundlage der jüngsten Entwicklungen rechne W&W für 2018 mit einem Konzernüberschuss in Höhe von mindestens 200 Mio. Euro. Mittel- bis langfristig peile der Konzern einen Überschuss im Zielkorridor von 220 bis 250 Mio. Euro an. Zumindest kurzfristig liege der Ausblick damit unter den Analystenerwartungen. Dies sei auf die umfangreichen Investitionen zurückzuführen, die laut Konzern nicht allein auf aktivierungspflichtige Posten beschränkt seien. Bislang habe der Analyst für 2018 einen Jahresüberschuss von 251,0 Mio. Euro erwartet. Die mittel- bis langfristige Unternehmensplanung decke sich jedoch weitgehend mit den Prognosen des Analysten, wobei er von Ergebnissen am oberen Rand der avisierten Bandbreite ausgehe.Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Wüstenrot & Württembergische-Aktie. (Analyse vom 29.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link