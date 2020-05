Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Workday-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Workday-Aktie:

27,98 Euro -0,26% (20.12. 2014, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Workday-Aktie:

27,90 Euro -1,01% (20.12. 2014, 22:01)



ISIN Workday-Aktie:

US98138H1014



WKN Workday-Aktie:

A1J39P



Ticker-Symbol Workday-Aktie:

W7D



Nasdaq-Symbol Workday-Aktie:

WDAY



Kurzprofil Workday Inc.:



Workday Inc. (ISIN: US98138H1014, WKN: A1J39P, Ticker-Symbol: W7D, Nasdaq-Symbol: WDAY) zählt zu den führenden Anbietern von Enterprise-Cloud-Anwendungen. Workday entwickelt anpassbare Cloud-Finanz- und HR- Lösungen für globale Unternehmen, um komplexe und dynamische Betriebsumgebungen zu verwalten und das Finanz- und Human Capital Management zu optimieren. Der Unternehmenssitz befindet sich in Pleasanton, Kalifornien. (28.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Workday-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Workday Inc. (ISIN: US98138H1014, WKN: A1J39P, Ticker-Symbol: W7D, Nasdaq-Symbol: WDAY) unter die Lupe.Der SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460)-Rivale Workday habe gestern seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal publiziert und die Analystenprognosen beim Umsatz und Ausblick geschlagen. Insbesondere die Cloud-Sparte wachse weiterhin stark.Insgesamt seien die Erlöse von Workday im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 um 23,4 Prozent auf 1,02 Mrd. Dollar gestiegen. Die Subskriptionsumsätze seien um 25,8 Prozent auf 882 Mio. Dollar geklettert. Das bereinigte EPS habe sich auf 44 Cent belaufen (Vorjahr: 43 Cent).Workday erwarte für das Geschäftsjahr 2021 Subskriptionsumsätze im Bereich 3,67 bis 3,69 Mrd. Dollar. Die operative Marge solle auf 16 Prozent steigen.Der US-Titel habe seit dem März-Tief bereits über 57 Prozent zugelegt. In den letzten Tagen habe auch die 200-Tage-Linie überschritten werden können. Das nächste übergeordnete Ziel für die Bullen liege nun im Bereich des Februar-Hochs bei rund 200 Dollar.Die Quartalszahlen von Workday seien insgesamt solide ausgefallen. Auch die Aktie habe positiv reagiert und vorbörslich über sechs Prozent zugelegt. Charttechnisch sehe es aktuell nach einer Fortsetzung des kurzfristigen Aufwärtstrends aus.Anleger können das Papier des Cloud-Anbieters auf ihre Watchlist setzen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". DER AKTIONÄR favorisiere nach wie vor den Marktführer SAP. (Analyse vom 28.05.2020)