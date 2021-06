Börsenplätze:



Kurzprofil Wolftank-Adisa Holding AG:



Die Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6 WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wien: WOLF) ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.



Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG wird an der Münchener Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert. (01.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wolftank-Adisa Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Niklas Bentlage von der Montega AG:Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6 WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wien: WOLF) weiterhin zu kaufen.Wolftank-Adisa habe gestern die Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht, die im Einklang mit den Analystenschätzungen und der Unternehmensprognose stünden. Das "Shell-Urteil" sowie die jüngste Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie würden das für Wolftank-Adisa derzeit äußerst positive Marktsentiment untermauern.Mit -32,4% yoy sei der Umsatz in 2020 u.a. aufgrund von Projektverschiebungen und Reisebeschränkungen auf 35,0 Mio. Euro gesunken, womit die im November ausgegebene Guidance exakt und die Analystenprognose (MONe: 34,5 Mio. Euro) sogar leicht übertroffen worden sei. Das EBIT habe mit -1,8 Mio. Euro rund 3,1 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert und damit sowohl oberhalb der Guidance (ca. -2,0 Mio. Euro) als auch leicht über der Analystenschätzung (MONe: -2,0 Mio. Euro) gelegen. Neben der geringeren Erlösbasis sei die negative Ergebnisentwicklung dabei im Wesentlichen aufgestiegene Personalkosten (Personalkostenquote: 20,5% vs. 12,5% in 2019) infolge eines Kündigungsverbots in Italien und eine um 170 BP höhere Materialkostenquote zurückzuführen. Für dieses Jahr stelle das Unternehmen die Rückkehr auf das Umsatzniveau von 2019 (51,8 Mio. Euro) in Aussicht. Der Analyst halte nicht zuletzt aufgrund der erfreulichen Nachrichten im Wasserstoff-Bereich eine leichte Steigerung von +3,8% im Vergleich zu den Erlösen aus 2019 für wahrscheinlich (MONe: 53,8 Mio. Euro).Letzte Woche habe das Bezirksgericht in Den Haag entschieden, dass Shell seinen CO2-Ausstoß bis 2030 um 45% im Vergleich zu 2019 senken müsse, deutlich mehr als das Unternehmen bisher in seiner Planung (-20% bis 2030) vorgesehen habe. Neben der Signalwirkung, die dieses Urteil für die Bedeutung der Klimaziele innerhalb von Unternehmen haben dürfte, sollte das Urteil auch dazu führen, dass die großen Ölkonzerne weniger neue Tankanlagen für fossile Brennstoffe errichten würden bzw. bestehende Anlagen zurückbauen würden und im Gegenzug die Investitionen in kohlenstoffarme Energie deutlich aufstocken würden. Beides beurteile der Analyst als vorteilhaft für Wolftank-Adisa, denn geringere Investitionen in neue Tankanlagen würden den Sanierungsbedarf der bestehenden Anlagen erhöhen und die jahrzehntelangen Geschäftsbeziehungen mit den großen Ölkonzernen würden das Unternehmen seines Erachtens bestens positionieren, um bei der Errichtung neuer Wasserstoff- oder LNG-Tankanlagen eine nennenswerte Rolle zu spielen.Zusätzlich habe Wirtschaftsminister Altmaier letzten Freitag angekündigt, dass der Bund 62 deutsche Wasserstoff-Projekte mit über acht Milliarden Euro fördern wolle. Auch wenn Wolftank-Adisa laut Vorstand aktuell an keinem der aufgeführten Projekte beteiligt sei, verdeutliche diese Meldung nach Erachten des Analysten das positive Marktsentiment und das zunehmend verbindliche Engagement der Politik beim Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur.Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die Wolftank-Adisa Holding-Aktie und erhöht nach Fortschreibung seines DCF-Modells das Kursziel von 44,00 Euro auf 46,00 Euro. (Analyse vom 01.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link