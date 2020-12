Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenunterstützung beantragen, lag in der Woche zum 19. Dezember bei 0,803 Millionen, verglichen mit 0,885 Millionen in der Vorwoche, so die Experten von XTB.Die Auftragseingänge für langlebige US-Güter seien im November um 0,9% gegenüber dem Vormonat gestiegen, nach einem nach oben korrigierten Anstieg von 1,8% im Vormonat, und hätten damit über den Markterwartungen von 0,6% gelegen.Die persönlichen Ausgaben in den USA seien im November um 0,4% gegenüber dem Vormonat gefallen, nach einem nach unten revidierten Anstieg von 0,3% im Oktober, und hätten damit unter dem erwarteten Rückgang von 0,2% gelegen. (23.12.2020/ac/a/m)