Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Inflation im Euroraum (Dienstag) dürfte im Juni wieder auf 0,3% gegenüber dem Vorjahresmonat zugenommen haben, so die Analysten der DekaBank.Dienstag: Die Erholung der chinesischen Wirtschaft setze sich fort. Die neuen Corona-Fälle in der Hauptstadt Peking und die darauf folgende Beschränkung der Bewegungsfreiheit in Teilen der Stadt dürften sich nicht nennenswert in den landesweiten Zahlen niederschlagen. Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus den Industrieländern würden Hoffnung machen, dass die Schwäche des Exportsektors, die sich bislang vor allem in den Exportaufträgen gezeigt habe, schneller überwunden werden könne als befürchtet. Im Juni dürfte sich das Verarbeitende Gewerbe weiter erholt haben, doch die schwache Auftragslage im Exportsektor dürfte dazu geführt haben, dass der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe weiterhin nur knapp über der 50-Punkte-Marke (DekaBank-Prognose: 50,5 Punkte) gelegen habe.Donnerstag: Der US-Arbeitsmarktbericht für Juni dürfte den stärksten monatlichen Beschäftigungsaufbau aller Zeiten beinhalten. Bereits im Mai hätten über 2 Millionen wieder einen Job gefunden. Im Juni dürfte es aufgrund der weitergegangenen Lockerungsmaßnahmen einen noch wesentlich stärkeren Beschäftigungsaufbau gegeben haben. Gleichwohl, der Beschäftigungshöchststand im Februar dieses Jahres wäre dann immer noch gut 14 Millionen entfernt. Auch für die Arbeitslosenquote würden die Analysten der DekaBank mit einem deutlichen Rückgang von 13,3% auf 10,5% rechnen. Auch hier gelte, dass die Anfangserfolge groß seien, aber der Weg zurück zum Ausgangsniveau sehr weit sei. So habe die Arbeitslosenquote zu Beginn des Jahres noch bei 3,5% gelegen - einem Niveau das möglicherweise über Jahre nicht mehr reicht werde. (26.06.2020/ac/a/m)