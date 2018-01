Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft in Euroland dürfte im vierten Quartal des vergangenen Jahres nicht an Schwung verloren haben und steuert für das Gesamtjahr 2017 auf das höchste Wachstum des Bruttoinlandsproduktes seit zehn Jahren zu, so die Analysten der DekaBank.Der letzte FED-Zinsentscheid unter der Leitung von Janet Yellen verspreche wenig Änderung. Weder neue Projektionen noch eine anschließende Pressekonferenz seien für dieses Treffen geplant. Die zu erwartenden Anpassungen im Statement dürften eher kosmetischer Natur sein. Einzige Ausnahme wäre wieder etwas mehr Zuversicht, dass die Inflationsrate mittelfristig wieder auf ihre Zielmarke von 2% zusteuere. Möglich wäre solch ein Signal, weil zuletzt die Preisdaten leicht nach oben überrascht hätten. Vermutlich dürfte aber ein Monatswert hierfür nicht ausreichend sein. Möglicherweise würden die FOMC-Mitglieder verstärkt über die Höhe und die Verwendung ihres Inflationsziels diskutieren. Den Stand solch einer Diskussion würde man aber erst mit dem Sitzungsprotokoll erfahren.Mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Januar würden die ersten realwirtschaftlichen Daten des neuen Jahres veröffentlicht. Der Jahresstart habe dem Osten der USA zunächst einen ungewöhnlichen Kälteeinbruch gebracht und der kräftige Anstieg der wöchentlich erhobenen Erstanträge habe gezeigt, dass dieser Kälteeinbruch auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt belastet habe. Allerdings sei darauf eine Normalisierung der Temperaturen gefolgt und die Erstanträge seien entsprechend deutlich wieder abgesackt. In der Analysten-Prognose für den Arbeitsmarktbericht seien daher nur geringe witterungsbedingte Sondereffekte unterstellt. Spannend bleibe die Frage nach der Lohndynamik. Hier würden die vorliegenden Indikatoren einen Anstieg in der Jahresveränderungsrate andeuten. (26.01.2018/ac/a/m)