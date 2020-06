In den USA seien das Verbrauchervertrauen am Montag, der "ISM"-Industrieeinkaufsmanagerbericht am Dienstag sowie der Juni-Arbeitsmarktbericht und die Auftragseingänge im Mai am Freitag die Highlights. Zudem stünden am Mittwoch das FED-Protokoll zur jüngsten Sitzung sowie am Donnerstag die Handelsbilanz für Mai an. Und in China würden den Industriegewinnen am Sonntag am Dienstag die offiziellen Juni-Einkaufsmanagerindices und im weiteren Wochenverlauf weitere Stimmungsdaten der Unternehmen folgen. Japan schließlich publiziere in der ersten Wochenhälfte Einzelhandels-, Industrie- und Arbeitsmarktzahlen.



München (www.aktiencheck.de) - Von Hoffnungslosigkeit zur Zuversicht an den Finanzmärkten: "Die Phase der Zuversicht hat die Phase der Hoffnungslosigkeit längst abgelöst", sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Laut dem Chefstrategen von Merck Finck Privatbankiers werde die Zuversicht auf Basis von vier Zyklen weiter zunehmen: "Die Börsen sind sowohl durch den politischen wie den liquiditätsseitigen Zyklus, die wiederum den Konjunktur- und damit den Gewinnzyklus der Unternehmen endlich wieder vorantreiben, gut unterstützt." Greil verweise darauf, dass die globalen Gewinnrevisionen im Juni die Wende geschafft haben: "Analysten dürften ihre Schätzungen in den kommenden Monaten überwiegend wieder anheben - soweit eine größere zweite Viruswelle und damit verbundene weitreichende neue Lockdowns ausbleiben".Datenseitig stünden in Deutschland nächste Woche neben den Einzelhandelsumsätzen für Mai Inflationszahlen für Juni am Montag, der Arbeitsmarktbericht am Mittwoch und die finalen Einkaufsmanagerindices ebenfalls für den Juni am Mittwoch und Freitag (sie auch in der gesamten Eurozone und den USA) im Mittelpunkt. In der Eurozone würden die Inflationszahlen am Dienstag und die Mai-Arbeitslosenquote am Donnerstag publiziert. In Großbritannien stehe zudem das finale Wirtschaftswachstum im Startquartal 2020 am Dienstag auf der Agenda. Zudem laufe am 1. Juli die formale Frist für Großbritannien für eine Verlängerung der elfmonatigen Transformationsphase in Sachen Brexit per 31. Dezember ab.