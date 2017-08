Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Es ist ein Alarmsignal, wenn die Wirtschaft weniger auf überzeugende Produkte, als auf die Hilfen des Staates setzt, erklärt das FDP-Präsidiumsmitglied und Landeswirtschaftsminister, Dr. Volker Wissing, zu den Medienberichten über den Subventionsbericht der Bundesregierung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Die Diesel-Affäre hat gezeigt: Noch bevor die Autohersteller ein Konzept vorlegt haben, wie die Dieselfahrzeuge so nachgebessert werden können, dass sie die von den Herstellern selbst gemachten Zusagen auch einhalten, wollen der bayerische CSU- und der niedersächsische SPD-Ministerpräsident der Branche staatliche Hilfen anbieten. Die vorauseilende Subventionierung ganzer Branchen, um selbstverursachte Probleme zu beseitigen, setzt falsche Anreize. Betrug an den Fahrzeugkäuferinnen und -käufern wird nicht sanktioniert, sondern auch noch honoriert.Die Subventionspolitik der großen Koalition schadet auf Dauer dem Standort Deutschland. Der Staat sollte nur dann eingreifen, wenn es absolut notwendig ist, aber nicht den Firmen Steuergelder aufdrängen, wenn diese noch nicht einmal offiziell darum gebeten haben. Die Zunahme der Subventionen unter der großen Koalition ist Ausdruck einer wirtschaftspolitischen Beliebigkeit. Höchste Zeit, dass mit der FDP auch wieder mehr Marktwirtschaft in die Bundespolitik zurückkehrt. (01.08.2017/ac/a/m)