Der Anstieg beim Gesamtindikator gehe auf Verbesserungen in allen Teilbereichen (Industrie, Konsumenten, Dienstleister, Einzelhandel und Bau) zurück. Den stärksten Beitrag habe der Dienstleistungssektor geliefert.



In der Länderabgrenzung habe sich ebenfalls ein positives Bild unter den fünf größten EWU-Staaten im September gezeigt: Italien (+8,4 Punkte), Frankreich (+5,8 Punkte), den Niederlanden (+2,1 Punkte), Spanien (+1,6 Punkte) und Deutschland (+1,2 Punkte).



Es gehe aufwärts. Aber das Economic Sentiment verdeutliche, wie mühsam die Erholung sei. Der Durchschnittswert beim Economic Sentiment für das dritte Quartal sei, ohne Berücksichtigung des zweiten Quartals, der niedrigste Quartalsdurchschnitt seit mehr als sieben Jahren. (29.09.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Wirtschaftsvertrauen im Euroraum ist angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Darauf deute das Economic Sentiment der Europäischen Kommission hin. Mit 91,1 Punkten habe es im September 3,6 Punkte höher als im Vormonat gelegen. Es sei der fünfte Anstieg in Folge. Das Economic Sentiment habe sich zwar in den vergangenen Monaten spürbar verbessert, aber es befinde sich noch unter seinem Vorkrisenstand aus dem Februar.