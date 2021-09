14:30 Uhr: US-Wohnungsmarktdaten für August:



- Baugenehmigungen. Erwartung: 1,600 Mio./ Vorwert: 1,630 Mio.

- Wohnbaubeginne. Erwartung: 1,560 Mio./ Vorwert: 1,534 Mio.



22:40 Uhr: API-Bericht zu Ölvorräten. Erwartung: -2,5 Mio. Barrel



Vorstehende asiatische Sitzung:



04:00 Uhr: Entscheidung der Bank of Japan



Berichte an der Wall Street:



- Adobe (ISIN US00724F1012/ WKN 871981) - nach Börsenschluss

- Aurora Cannabis (ISIN CA05156X8843/ WKN A2P4EC) - nach Börsenschluss

- FedEx (ISIN US31428X1063/ WKN 912029) - nach Börsenschluss (21.09.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Lage an den Märkten habe sich im Laufe der Nacht etwas beruhigt und die europäischen und US-amerikanischen Futures hätten wieder etwas an Boden gewonnen. Der Zusammenbruch von Evergrande und die möglichen Auswirkungen würden jedoch das Hauptrisiko bleiben. Das Unternehmen müsse am Donnerstag die Zinsen für seine Anleihen zahlen, und ein Ausbleiben dieser Zahlung könnte die Märkte erschüttern.Für den kommenden Tag seien keine wichtigen Veröffentlichungen geplant. Die SEK-Händler würden am Morgen mit der Entscheidung der Riksbank rechnen können, während der API-Ölmarktbericht am Abend einige Bewegungen bei Rohöl auslösen könnte. Die Daten zum US-Immobilienmarkt seien von den Märkten in letzter Zeit weitgehend ignoriert worden. Zu guter Letzt werde die BoJ im Laufe des heutigen asiatischen Handelstages ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt geben. Die BoJ sei die erste große Zentralbank, die in dieser Woche eine Zinsentscheidung bekannt gebe - die Anleger würden im weiteren Verlauf der Woche mit Zinsentscheidungen des FOMC und der BoE rechnen können.09:30 Uhr: Entscheidung der Riksbank