11:00 Uhr: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen für Mai. Erwartung: -42,5/ Vorwert: -41,0

22:40 Uhr: API-Bericht zu den Ölvorräten. Erwartung: -1,20 Mio. Barrel/ Vorwert: -3,48 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:



- 13:40 Uhr: Williams von der FED

- 15:30 Uhr: Bostic von der FED

- 16:00 Uhr: Bundesbankpräsident Nagel

- 19:00 Uhr: Waller von der FED

- 21:00 Uhr: Mester von der FED



Quartalszahlen von der Wall Street:



- Coinbase Global (ISIN US19260Q1076/ WKN A2QP7J) - vor Markteröffnung

- Cronos Group (ISIN CA22717L1013/ WKN A2DMQY) - vor Markteröffnung

- Electronic Arts (ISIN US2855121099/ WKN 878372) - nach Börsenschluss

- Fox Corporation (ISIN US35137L1052/ WKN A2PF3K) - vor Markteröffnung

- Norwegian Cruise Line Holdings (ISIN BMG667211046/ WKN A1KBL8) - vor Markteröffnung

- Occidental Petroleum (ISIN US6745991058/ WKN 851921) - nach Börsenschluss

- Peloton Interactive (ISIN US70614W1009/ WKN A2PR0M) - vor Markteröffnung

- Sysco Corporation (ISIN US8718291078/ WKN 859121) - vor Markteröffnung (10.05.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienindices hätten den heutigen Kassahandel höher eröffnet. Die Märkte würden nach dem gestrigen Ausverkauf versuchen, eine Verschnaufpause einzulegen - die S&P 500-Futures (US500) seien wieder über die 4.000-Punkte-Marke geklettert, der Bitcoin habe sich von seinem Fall unter die 30.000-Dollar-Marke erholt und der deutsche Leitindex (DE30) notiere wieder über 13.500 Punkten.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei dünn. Der ZEW-Index sei der einzige bemerkenswerte Bericht, der am Vormittag in Europa veröffentlicht werde. Er könnte einen gewissen Einfluss auf den EUR haben, falls er deutlich verfehlt oder übertroffen werde, aber dieser Einfluss werde wahrscheinlich nur kurzfristig sein. Das Gleiche gelte für den API-Bericht über die Ölvorräte in Bezug auf Öl. Für den Nachmittag sei jedoch eine Reihe von FED-Mitgliedern vorgesehen, die für Volatilität am USD-Markt sorgen könnten. Unter den Berichterstattern für den heutigen Tag sei auch Peleton zu finden.