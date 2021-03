10:00 Uhr: Italien - Industrieproduktion für Januar. Erwartung: 0,7%/ Vorwert: -0,2% (im Monatsvergleich)



11:00 Uhr: Eurozone - BIP-Bericht für Q4 (Revision). Erste Veröffentlichung: -0,7% im Quartalsvergleich



18:00 Uhr: WASDE-Bericht



22:40 Uhr: API-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Erwartung: -0,8 Mio. Barrel (09.03.2021/ac/a/m)





Die europäischen Aktienmärkte würden am Dienstag nach einem gemischten Handel an der Wall Street und in Asien etwas schwächer eröffnen. Die Rotation weg von Wachstums- und hin zu Value-Werten habe sich fortgesetzt. Während der heutige Wirtschaftskalender fast leer sei, gebe es einige bemerkenswerte Daten für Rohstoffhändler. Der WASDE-Bericht um 18:00 Uhr könnte ein wichtiger Indikator für Getreide sein und werde voraussichtlich niedrigere Endbestände für Mais, Sojabohnen und Baumwolle zeigen. Ölhändler würden vor der morgigen DOE-Veröffentlichung auf die API-Lagerbestandsdaten warten, um Hinweise zu erhalten. Dabei sei zu beachten, dass das API in letzter Zeit eine schlechte Bilanz bei der Vorhersage von DOE-Werten gehabt habe.