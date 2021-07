Nebenbei bemerkt könnte der heutige europäische Handel etwas gedämpft verlaufen, da sich die britischen Händler immer noch von der gestrigen Niederlage Englands gegen Italien im EM 2020-Finale erholen würden.



18:00 Uhr: WASDE-Bericht



Reden von Zentralbankern:



- 11:00 Uhr: De Guindos von der EZB

- 15:30 Uhr: Williams von der FED (12.07.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Nach einem freundlichen Handel in Asien würden die europäischen Futures-Märkte auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen Kassasitzung hindeuten. Der Wirtschaftskalender für heute sei sehr überschaubar, da keine wichtigen Daten für die Veröffentlichung während der europäischen Sitzung geplant seien. Auch am Nachmittag sei nicht viel los, da nur der WASDE-Bericht und die FED-Rede von Williams auf der Agenda stünden. Interessanter werde es im späteren Verlauf der Woche mit den Entscheidungen der BoC und RBNZ sowie den Quartalsergebnissen an der Wall Street.