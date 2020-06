16:00 Uhr: USA - Schwebende Hausverkäufe für Mai. Erwartung: 19,7%/ Vorwert -21,8% (im Monatsvergleich)



Wichtige Berichte und Ereignisse für diese Woche:



Mittwoch: 20:00 Uhr - FOMC-Sitzungsprotokoll



Donnerstag: 14:30 Uhr - NFP-Bericht



Freitag: US-Feiertag (29.06.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Märkte würden heute im Hinblick auf die Wirtschaftsberichte eine leichte Sitzung erleben. Am Montag stünden die vorläufigen VPI-Daten aus Deutschland für Juni sowie die Immobilienmarktdaten aus den USA für Mai an. Im Moment scheinen sich die Märkte jedoch wieder einmal auf den Anstieg der Covid-19-Fälle zu konzentrieren, und es sei wahrscheinlich, dass dies heute das Hauptthema an den Märkten sein werde. Die Aufmerksamkeit richte sich auf die Vereinigten Staaten und die Frage, ob weitere Bezirke und Bundesstaaten beschlossen hätten, die Beschränkungen wieder einzuführen.Für heute geplante Wirtschaftsberichte: