10:00 Uhr: Polen - Industrieproduktion für Oktober - Erwartung: 5,4%/ Vorwert: 8,8% (im Jahresvergleich)

16:00 Uhr: USA - Verkäufe bestehender Häuser für Oktober. Erwartung: 6,2 Millionen/ Vorwert: 6,29 Millionen

22:45 Uhr: Neuseeland - Einzelhandelsumsätze für Q3. Erwartung: -10,1%/ Vorwert: +3,3% (im Quartalsvergleich)



Reden von Zentralbankern:



18:30 Uhr: De Guindos von der EZB



US-Quartalsberichte:



- Zoom Video Communications (ISIN US98980L1017/ WKN A2PGJ2) - nach Börsenschluss

- Agilent Technologies (ISIN US00846U1016/ WKN 929138) - nach Börsenschluss

- Keysight Technologies (ISIN US49338L1035/ WKN A12B6J) - nach Börsenschluss (22.11.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht höhere Eröffnung der heutigen europäischen Sitzung hindeuten. Wie üblich an Montagen sei der Wirtschaftskalender recht leer. Den Anlegern würden Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser in den Vereinigten Staaten angeboten, die jedoch die Märkte selten bewegen würden.Zu beachten sei, dass diese Woche aufgrund von Thanksgiving in den Vereinigten Staaten etwas kürzer ausfalle. Die Wall Street werde am Donnerstag geschlossen sein, während die Sitzung am Freitag früher beendet werde. Dies bedeute jedoch nicht, dass es keine Bewegungen geben werde. Es werde erwartet, dass das Weiße Haus noch vor Thanksgiving einen neuen FED-Vorsitzenden bekannt gebe. US-Präsident Joe Biden werde morgen eine Rede über die Wirtschaft und die Inflation halten, und dies könnte eine gute Gelegenheit sein, den neuen FED-Vorsitzenden anzukündigen.