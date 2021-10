14:30 Uhr: Kanada - VPI für September im Jahresvergleich. Erwartung: 4,3%/ Vorwert: 4,1%



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



- Rohöl. Erwartung: 1,8 Mio. Barrel/ API-Bericht: 3,3 Mio. Barrel

- Benzin. Erwartung: -1,3 Mio. Barrel/ API-Bericht: -3,5 Mio. Barrel

- Destillate. Erwartung: -0,7 Mio. Barrel/ API-Bericht: -3,0 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern:



- 18:00 Uhr: Bostic von der FED

- 18:00 Uhr: Evans von der FED

- 19:00 Uhr: Quarles von der FED

- 19:45 Uhr: Bullard von der FED



Wichtige US-Quartalszahlen:



- Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) - nach Börsenschluss

- Verizon Communications (ISIN US92343V1044/ WKN 868402) - vor Markteröffnung

- Abbott Laboratories (ISIN US0028241000/ WKN 850103) - vor Markteröffnung

- IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) - nach Börsenschluss

- Anthem (ISIN US0367521038/ WKN A12FMV) - vor Markteröffnung

- CSX Corporation (ISIN US1264081035/ WKN 865857) - nach Börsenschluss

- Biogen (ISIN US09062X1037/ WKN 789617) - vor Markteröffnung (20.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine schwächere Eröffnung der heutigen Kassasitzung in Europa hindeuten. Der asiatische Handel sei uneinheitlich verlaufen und die Stimmung habe sich verschlechtert, als die europäische Eröffnung näher gerückt sei. Bitcoin habe während des asiatischen Handels sein Allzeithoch erreicht, sei aber seitdem wieder zurückgegangen. Edelmetalle, Öl und Industriemetalle würden nachgeben.Für den heutigen Tag seien einige bemerkenswerte Ereignisse zu erwarten. Die Ölhändler würden sich um 16:30 Uhr auf die Veröffentlichung des DOE-Berichts einstellen. Die gestern veröffentlichten API-Daten hätten einen unerwartet starken Anstieg der Ölvorräte und einen unerwartet starken Rückgang der Benzin- und Destillatvorräte gezeigt. USD-Händler sollten am späten Nachmittag auf der Hut sein, da eine Reihe von FED-Mitgliedern Reden halte. Am interessantesten dürfte die Rede von Quarles sein, der sich zu den Wirtschaftsaussichten äußern werde. Zu guter Letzt werde der Anlegerliebling Tesla heute nach Börsenschluss an der Wall Street die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen.10:00 Uhr: Polen - Industrieproduktion für September. Erwartung: 8,0%/ Vorwert: 13,2% (im Jahresvergleich)- Headline. Erste Veröffentlichung: 3,4%- Kernrate. Erste Veröffentlichung: 1,9%