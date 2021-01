14:30 Uhr: USA - VPI für Dezember:



- Gesamtinflation. Erwartung: 1,3%/ Vorwert: 1,2% (im Jahresvergleich)

- Kerninflation. Erwartung: 1,6%/ Vorwert: 1,6% (im Jahresvergleich)



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



- Rohöl. Erwartung: -2,7 Mio. Barrel

- Benzin. Erwartung: +3 Mio. Barrel

- Destillate. Erwartung: +3 Mio. Barrel



Wichtige Reden:



- 10:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 19:00 Uhr: Brainard von der FED

- 21:00 Uhr: Clarida von der FED (13.01.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Märkte würden am Mittwoch nach einer gemischten Sitzung in Asien voraussichtlich flach eröffnen. Die Anleger würden heute zwei wichtige Wirtschaftsberichte erhalten: Die VPI-Daten aus den USA für Dezember und die DOE-Daten. Der DOE-Bericht könnte den Ölpreisen etwas Auftrieb geben, sollte er den gestern vom API gemeldeten Rückgang (-5,82 Mio. Barrel) bestätigen, der größer als erwartet ausgefallen sei. Abgesehen davon werde US-Vizepräsident Pence wahrscheinlich einen Antrag auf Anrufung des 25. Verfassungszusatzes gegen Trump ablehnen, und es werde erwartet, dass die Demokraten im Repräsentantenhaus heute über die Artikel zur Amtsenthebung abstimmen würden. Es sehe jedoch so aus, als wäre es eine beschlossene Sache und die Frage sei, ob der Senat dem zustimme.10:00 Uhr: Italien - Industrieproduktion für November. Erwartung: -0,4%/ Vorwert: 1,3% (im Monatsvergleich)