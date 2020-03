13:30 Uhr: Kanada - VPI für Februar. Erwartung: 2,1%/ Vorwert: 2,4% (jeweils im Monatsvergleich).



15:30 Uhr: USA - DoE-Bericht zu Rohöllagerbeständen: Das Öl stehe durch das steigende Angebot und die sinkende Nachfrage unter Druck. WTI werde unter 27 Dollar gehandelt, während Brent nur 2 Dollar höher notiere. Der DoE-Bericht werde die Stimmung am Ölmarkt wahrscheinlich nicht verändern, könnte aber kurzfristig eine gewisse Volatilität auslösen. Die gestrigen API-Daten hätten auf einen Rückgang von 0,4 Mio. Barrel hingedeutet.



Asien-Sitzung



22:45 Uhr: Neuseeland - BIP-Daten für Q4 2019. Erwartung: 0,5% im Quartalsvergleich.



00:30 Uhr: Japan - VPI-Inflation für Februar. Erwartung: 0,5% im Jahresvergleich.



01:30 Uhr: Australien - Änderung der Beschäftigungszahl für Februar. Erwartung: +6.300



04:30 Uhr: Geldpolitische Ankündigung der RBA. Die Reserve Bank of Australia habe angekündigt, dass sie am Donnerstagmorgen eine geldpolitische Erklärung herausgeben werde. Es gebe Gerüchte, dass die Zentralbank bereit sei, ein QE-Programm zu starten. Gouverneur Lowe werde um 6:00 Uhr morgens sprechen. (18.03.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die von den Regierungen angekündigten Konjunkturmaßnahmen könnten die Stimmung an den Märkten nicht stützen. Die Aktien in Asien seien zurückgegangen, die Futures des S&P 500 hätten erneut ein Limit Down erreicht und die Futures des DE30 würden auf eine tiefere Eröffnung von 4,5% hindeuten. Die RBA werde heute eine geldpolitische Ankündigung machen. Andere große Zentralbanken hätten bereits Maßnahmen ergriffen, sodass der Schwerpunkt auf den Regierungsmaßnahmen liegen werde.Sitzung in Europa und den USA11:00 Uhr: Eurozone - VPI für Februar (endgültige Daten). Erwartung: 1,2%.