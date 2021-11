10:00 Uhr: Polen - VPI für Oktober (endgültig). Erste Veröffentlichung: 6,8% im Jahresvergleich

11:00 Uhr: Eurozone - Handelsbilanz für September. Erwartung: 14,5 Mrd. Euro/ Vorwert: 11,1 Mrd. Euro

14:30 Uhr: USA - New York Empire State-Index für November. Erwartung: 20,4/ Vorwert: 19,8



Reden von Zentralbankern



- 15:30 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey

- 16:45 Uhr: De Guindos von der EZB



US-Quartalsberichte:



- Advance Auto Parts (ISIN US00751Y1064/ WKN 982516) - nach Börsenschluss

- Tyson Foods (ISIN US9024941034/ WKN 870625) - vor Markteröffnung

- Warner Music (ISIN US9345502036/ WKN A2P0W9) - vor der Markteröffnung (15.11.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden darauf hindeuten, dass die wichtigsten europäischen Aktienindices die heutige Sitzung leicht schwächer oder unverändert eröffnen würden. Über das Wochenende habe es keine wichtigen Nachrichten an den Märkten gegeben, und der asiatische Handel sei recht ruhig verlaufen, wobei die meisten regionalen Aktienbenchmarks zugelegt hätten.Für den heutigen Tag seien nur einige zweitrangige Daten geplant, wie die Handelsbilanz der Eurozone oder der NY Empire State-Index. Beide hätten in der Regel keinen großen Einfluss auf den Markt. Die Entwicklungen auf dem Ölmarkt seien eines der Dinge, die es zu beobachten gelte. Die Forderungen an den US-Präsidenten, die SPR freizugeben, würden zunehmen, und das Weiße Haus habe erklärt, es prüfe sorgfältig mögliche Optionen. Ein Rückgriff auf die strategischen Reserven würde sich jedoch nur kurzfristig auf die Preise auswirken. Der US-Dollar dürfte im weiteren Verlauf der Woche aktiver werden, da von Dienstag bis Donnerstag eine Reihe von Reden von FED-Mitgliedern anstehe.