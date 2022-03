14:30 Uhr: Kanada - Arbeitsmarktbericht für Februar:



Veränderung der Beschäftigung. Erwartung: +160.000/ Vorwert: -200.100

Arbeitslosenquote. Erwartung: 6,2%/ Vorwert: 6,5%



16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für März. Erwartung: 61,5/ Vowert: 62,8



16:15 Uhr: Rede von Biden (11.03.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Eine weitere volatile Woche an den Märkten gehe zu Ende. Der Russland-Ukraine-Krieg sei immer noch nicht vorbei und ein Ende sei leider nicht in Sicht. Zwar hätten in dieser Woche aufgrund optimistischer Schlagzeilen einige Risk-on-Trades ausgemacht werden können, doch handele es sich dabei eher um Wunschdenken und voreilige Schlüsse. Händler sollten heute auf der Hut sein, denn an den vergangenen beiden Freitagen sei es am Nachmittag zu Umkehrungen gekommen. Da die Ungewissheit über den Ausgang des Krieges zwischen Russland und der Ukraine anhalte, sei nicht auszuschließen, dass die Anleger ihr Engagement auch vor diesem Wochenende würden reduzieren wollen.