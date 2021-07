10:00 Uhr: Eurozone - PMIs für Juli:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 62,5/ Vorwert: 63,4

- Dienstleistungen. Erwartung: 59,5/ Vorwert: 58,3



10:30 Uhr: Großbritannien - PMIs für Juli:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 62,7/ Vorwert: 63,9

- Dienstleistungen. Erwartung: 62,0/ Vorwert: 62,4



14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für Mai:



- Headline. Erwartung: -3,0%/ Vorwert: -5,7% (im Monatsvergleich)

- Ohne Autos. Erwartung: -2,0%/ Vorwert: -7,2% (im Monatsvergleich)



15:45 Uhr: USA - PMIs für Juli:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 61,9/ Vorwert: 62,1

- Dienstleistungen. Erwartung: 64,8/ Vorwert: 64,6



US-Ergebnisberichte:



- American Express (ISIN US0258161092/ WKN 850226) - vor Markteröffnung

- Honeywell International (ISIN US4385161066/ WKN 870153) - vor Markteröffnung

- Nextera Energy (ISIN US65339F1012/ WKN A1CZ4H) - vor Markteröffnung

- Schlumberger (ISIN AN8068571086/ WKN 853390) - vor Markteröffnung (23.07.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hindeuten. Während die EZB-Sitzung am Donnerstag das große Ereignis gewesen sei, gebe es am Freitag noch mehr zu tun.Im Laufe des Tages würden die vorläufigen PMIs aus Europa und den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Es werde erwartet, dass die Daten aus Deutschland und Frankreich etwas schwächere Werte für das Verarbeitende Gewerbe, aber höhere für den Dienstleistungssektor zeigen würden. Ein ähnliches Muster werde für die US-Daten am Nachmittag erwartet. Beide Indices aus Großbritannien sollten nachgeben.Bei den Quartalszahlen würden den Anlegern die Berichte von zwei Dow Jones-Mitgliedern geboten - American Express und Honeywell.