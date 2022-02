Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 59,5/ Vorwert: 59,8

Dienstleistungen. Erwartung: 53,0/ Vorwert: 52,2



10:00 Uhr: Eurozone - PMIs für Februar (vorläufig):



Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 58,7/ Vorwert: 58,7

Dienstleistungen. Erwartung: 52,0/ Vorwert: 51,1



10:00 Uhr: Polen - Einzelhandelsumsätze für Januar. Erwartung: 20,2%/ Vorwert: 16,9% (im Jahresvergleich)



10:30 Uhr: Großbritannien - PMIs für Februar (vorläufig):



Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 57,2/ Vorwert: 57,3

Dienstleistungen. Erwartung: 55,4/ Vorwert: 54,1



US-Feiertag - Änderungen der Handelszeiten:



Kein Handel: CORN, SOYBEAN, WHEAT, SUGAR, COCOA, COFFEE, COTTON

Handel bis 17:30 Uhr - VOLX

Handel bis 19:00 Uhr - US30, US100, US500, US2000, USDIDX, TNOTE, LSGASOIL

Handel bis 20:15 Uhr - GOLD, SILVER, PLATINUM, PALLADIUM

Handel bis 20:30 Uhr - GASOLINE, OIL.WTI, NATGAS (21.02.2022/ac/a/m)





Die europäischen Futures würden auf eine höhere Eröffnung der Kassasitzung in Europa hindeuten. Die US-amerikanischen und europäischen Futures hätten aufgrund von Berichten zugelegt, wonach sich US-Präsident Putin in Kürze mit seinem russischen Amtskollegen Putin treffen könnte, um die Lage in der Ukraine zu erörtern. In der Zwischenzeit würden sich die Berichte über eine fortgesetzte militärische Aufrüstung in der Nähe der russisch-ukrainischen Grenze sowie weitere Berichte über Zusammenstöße im Osten der Ukraine häufen.Der heutige Tag werde voraussichtlich etwas ruhiger verlaufen, da die Händler in den Vereinigten Staaten und Kanada feiertagsbedingt frei haben würden. Nichtsdestotrotz würden Händler aus Europa einige Daten erhalten, auf die sie sich konzentrieren könnten. Die vorläufigen Einkaufsmanagerindices aus der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich würden heute Morgen veröffentlicht. Die Berichte aus Frankreich und Deutschland um 9:15 Uhr bzw. 9:30 Uhr würden die am meisten beachteten sein.