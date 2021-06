09:15 Uhr: Spanien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe. Erwartung: 59,3/ Vorwert: 57,7

09:45 Uhr: Italien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe. Erwartung: 62,0/ Vorwert: 60,7

09:50 Uhr: Frankreich - endgültiger PMI für das Verarbeitende Gewerbe. Erwartung: 59,2/ Vorwert: 59,2

09:55 Uhr: Deutschland - PMI für das Verarbeitende Gewerbe. Erwartung: 64,0/ Vorwert: 64,0

09:55 Uhr: Veränderung der deutschen Arbeitslosenzahlen. Erwartung: -9 Tsd./ Vorwert: 9 Tsd.



10:00 Uhr: Eurozone - endgültiger PMI für das Verarbeitende Gewerbe. Erwartung: 62,8/ Vorwert: 62,8

10:30 Uhr: Großbritannien, endgültiger PMI für das Verarbeitende Gewerbe. Erwartung: 66,1/ Vorwert: 66,1

11:00 Uhr: Eurozone - VPI im Jahresvergleich. Erwartung: 1,9%/ Vorwert: 1,6%

11:00 Uhr: Eurozone - VPI (Kernwert) im Jahresvergleich. Erwartung: 0,9%/ Vorwert: 0,7%

11:00 Uhr: Arbeitslosenquote der Eurozone. Erwartung: 8,1%/ Vorwert: 8,1%



14:30 Uhr: Kanada - BIP-Daten für Q1. Erwartung: 1,0%/ Vorwert: 0,4%

15:30 Uhr: Kanada - PMI für das Verarbeitende Gewerbe. Vorwert: 57,2

15:45 Uhr: USA - endgültiger PMI für das Verarbeitende Gewerbe. Erwartung: 61,5/ Vorwert: 61,5

16:00 Uhr: USA - endgültiger ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe. Erwartung: 60,8/ Vorwert: 60,7



Reden von Zentralbankern:



- 16:00 Uhr: FOMC-Mitglied Quarles

- 17:00 Uhr: Gouverneur Bailey von der BoE

- 20:00 Uhr: FOMC-Mitglied Brainard (01.06.2021/ac/a/m)





Die Händler in den USA und Großbritannien würden heute aus dem Urlaub zurück an die Märkte kehren und die europäischen Aktienmärkte würden in gemischter Stimmung eröffnen. Es sei ein intensiver Tag, was den Wirtschaftskalender angehe, mit vielen Daten, die die Märkte verarbeiten müssten. Während der europäischen Sitzung würden die PMIs für das Verarbeitende Gewerbe in Italien und Spanien, die Arbeitslosenzahlen für Deutschland sowie die Arbeitslosen- und Inflationsdaten für die Eurozone veröffentlicht. Darüber hinaus würden den Anlegern die endgültigen PMIs für das Verarbeitende Gewerbe in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und der Eurozone angeboten.Der endgültige PMI der Markit-Umfrage und der vom Markt bevorzugte ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe würden die wichtigsten Veröffentlichungen der US-Sitzung sein. Außerdem würden die kanadischen BIP-Daten für das erste Quartal veröffentlicht und angesichts der jüngsten hawkischen Kommentare der BoC könnten die heutigen Berichte eine gewisse Volatilität beim Loonie verursachen.