- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 53/ Vorwert: 57,5

- Dienstleistungssektor. Erwartung: 45,3/ Vorwert: 49,4



14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für November. Erwartung: 0,1%/ Vorwert: 0,4% (im Monatsvergleich)



15:45 Uhr: USA - PMI-Daten für Januar.



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 56,5/ Vorwert: 57,1

- Dienstleistungssektor. Erwartung: 53,6/ Vorwert: 54,8



17:00 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen.



- Rohöl. Erwartung: -0,3 Mio. Barrel

- Destillate. Erwartung: +0,8 Mio. Barrel

- Benzin. Erwartung: +3,0 Mio. Barrel



20:45 Uhr: Biden halte eine Rede



US-Quartalsberichte



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Nach einem gemischten Handel an der Wall Street gestern und einem schwachen Handel in Asien heute würden die europäischen Märkte voraussichtlich schwächer eröffnen. Die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für Januar seien die wichtigsten für heute angesetzten Veröffentlichungen. Händler sollten auf der Hut sein, da die Daten für Frankreich (9:15 Uhr) und Deutschland (9:30 Uhr) dazu neigen würden, zusätzliche Volatilität an den Märkten auszulösen. Abgesehen davon werde US-Präsident Joe Biden um 20:45 Uhr eine Rede zur Reaktion auf die Wirtschaftskrise halten.