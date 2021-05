14:30 Uhr: USA, New York Empire State-Index für Mai. Erwartung: 24/ Vorwert: 26,3



14:30 Uhr: Kanada - Wohnbaubeginne für April. Erwartung: 292.500/ Vorwert: 335.200



Reden von Zentralbankern:



- 16:05 Uhr: Clarida von der FED

- 16:15 Uhr: Tenreyro von der BoE

- 16:25 Uhr: Bostic von der FED

- 16:25 Uhr: Clarida von der FED

- 17:30 Uhr: Vlieghe von der BoE

- 18:30 Uhr: Haldane von der BoE



US-Ergebnisberichte:



- Clover Health Investments (ISIN US18914F1030/ WKN A2QJXX) - vor Markteröffnung

- Esports Entertainment Group (ISIN US29667K3068/ WKN A2PY51) - nach Börsenschluss

- Ideanomics (ISIN US45166V1061/ WKN A2N9D0) - nach Börsenschluss

- Tencent Music Entertainment (ISIN US88034P1093/ WKN A2N7WQ) - nach Börsenschluss (17.05.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der Futures-Markt deute auf eine flache Eröffnung der heutigen europäischen Sitzung nach einer gemischten asiatischen Sitzung hin. Die Krypto-Märkte seien am Wochenende gefallen, als Musk angedeutet habe, dass Tesla seine Bitcoin-Bestände verkauft haben könnte. Allerdings sei der Bitcoin heute kurz nach 8:00 Uhr gestiegen, nachdem der Tesla-CEO den Verkauf von Krypto-Beständen bestritten habe.Es gebe ein paar Wirtschaftsdaten, die heute veröffentlicht würden, aber keine von ihnen würden dazu neigen, einen großen Einfluss auf die Märkte zu haben. Die Reihe von FED- und BoE-Rednern könnte am Nachmittag für etwas Volatilität an den Devisenmärkten sorgen.14:00 Uhr: Polen, Kerninflation (VPI) für April. Erwartung: 3,8%/ Vorwert: 3,9% (im Jahresvergleich)