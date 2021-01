14:30 Uhr: USA - NFP-Bericht für Dezember:



- Beschäftigungsänderung. Erwartung: +100.000/ Vorwert: +245.000

- Lohnwachstum. Erwartung: 4,4%/ Vorwert: 4,4% (im Jahresvergleich)

- Arbeitslosenquote. Erwartet: 6,7%/ Vorwert: 6,7%



14:30 Uhr: Kanada - Arbeitsmarktbericht für Dezember



- Beschäftigungsänderung. Erwartung: -25.000/ Vorwert: +62.000

- Arbeitslosenquote. Erwartung: 8,6%/ Vorwert: 8,5%



16:00 Uhr: USA - Lagerbestände beim Großhandel für November. Erwartung: -0,1%/ Vorwert: 1,1% (im Monatsvergleich) (08.01.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Es werde erwartet, dass die europäischen Aktienmärkte den heutigen Handel höher eröffnen würden, da die Hoffnungen auf eine Reflationierung durch die "blaue Welle" weiter anhalten würden. Es seien Berichte aufgetaucht, die besagen würden, dass Biden ein großes Steuer- und Infrastruktur-Stimuluspaket im Wert von 3 Milliarden Dollar in Erwägung ziehe, was auch Risikoanlagen unterstütze.Der NFP-Bericht für Dezember sei der wichtigste Wirtschaftsbericht des Tages. Der am Mittwoch veröffentlichte ADP-Bericht habe auf einen unerwarteten Rückgang der US-Beschäftigung hingedeutet. Die Risiken seien nach unten geneigt, aber die Daten würden die Auswirkungen der kürzlich verabschiedeten Konjunkturhilfen nicht erfassen. Dennoch könnten die Märkte über die schlechten Zahlen hinwegsehen und sich weiterhin auf politische Veränderungen einstellen, die sich aus der Übernahme der Kontrolle über den Kongress durch die Demokraten ergeben würden.