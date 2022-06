09:55 Uhr: Deutschland - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 54,7

10:00 Uhr: Eurozone - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 54,4

10:30 Uhr: Großbritannien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 54,6

11:00 Uhr: Eurozone - Arbeitslosenquote für April. Erwartung: 6,7%/ Vorwert: 6,8%



15:45 Uhr: USA - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 57,5

16:00 Uhr: Zinsentscheidung der Bank of Canada

16:00 Uhr: USA - ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe für Mai. Erwartung: 54,5/ Vorwert: 55,4

16:00 Uhr: USA - Bauausgaben für April. Erwartung: 0,6%/ Vorwert: 0,1%(im Monatsvergleich)

22:40 Uhr: USA - API-Bericht zu Öllagerbeständen. Erwartung: -0,7 Mio. Barrel/ Vorwert: 0,57 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:



- 13:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 17:30 Uhr: Williams von der FED

- 19:00 Uhr: Bullard von der FED

- 19:00 Uhr: Mester von der FED



Quartalsberichte von der Wall Street:



- GameStop (ISIN US36467W1099/ WKN A0HGDX) - nach Börsenschluss

- NetApp (ISIN US64110D1046/ WKN A0NHKR) - nach Börsenschluss (01.06.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Nach einem durchwachsenen asiatischen Handel seien am Morgen in Europa etwas positivere Töne zu beobachten. Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei vollgepackt mit verschiedenen Veröffentlichungen. Bei einem Großteil davon handle es sich jedoch um Revisionen der PMI-Daten für Mai, die keinen großen Einfluss auf die Märkte haben würden. Dennoch gebe es auch einige Ereignisse und Veröffentlichungen, die das Potenzial hätten, die Märkte zu bewegen.Der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe könnte sich kurzfristig geringfügig auf den USD auswirken, aber die Zinsentscheidung der Bank of Canada werde die Volatilität am CAD-Markt sicherlich erhöhen. Es werde erwartet, dass die Bank of Canada den Leitzins um 50 Basispunkte anhebe, die zweite Zinserhöhung in Folge, wobei der Leitzins wieder auf das Niveau von vor der Pandemie (1,50%) zurückkehren dürfte.09:45 Uhr: Italien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Mai. Erwartung: 53,6/ Vorwert: 54,509:50 Uhr: Frankreich - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 54,5