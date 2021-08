09:55 Uhr: Deutschland - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Juli (endgültig). Erste Veröffentlichung: 65,6

10:00 Uhr: Eurozone - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Juli (endgültig). Erste Veröffentlichung: 62,6

10:30 Uhr: Großbritannien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Juli (endgültig). Erste Veröffentlichung: 60,4



15:45 Uhr: USA - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Juli (endgültig). Erste Veröffentlichung: 63,1

16:00 Uhr: USA - ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für Juli. Erwartung: 60,8/ Vorwert: 60,6



US-Ergebnisberichte:



- Global Payments (ISIN US37940X1028/ WKN 603111) - vor Markteröffnung

- Pioneer Natural Resources (ISIN US7237871071/ WKN 908678) - nach Börsenschluss

- Take-Two Interactive (ISIN US8740541094/ WKN 914508) - nach Börsenschluss (02.08.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden heute auf eine höhere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hindeuten, nachdem der Handel in Asien positiv verlaufen sei. Der Wirtschaftskalender sei heute überschaubar, da es sich bei den meisten Messwerten um unbedeutende Revisionen der PMI-Daten für Juli handle. Der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für Juli werde um 16:00 Uhr veröffentlicht. Dies sei die einzige wichtige Veröffentlichung, die an diesem ansonsten ruhigen Tag für etwas Aufsehen sorgen könnte. Nach Börsenschluss an der Wall Street werde den Anlegern der Bericht des Videospielentwicklers Take-Two Interactive vorgelegt.

09:45 Uhr: Italien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Juli. Erwartung: 62,0/ Vorwert: 62,7