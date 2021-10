09:15 Uhr: Spanien - PMI für Dienstleistungen für September. Erwartung: 58,1/ Vorwert: 60,1

09:45 Uhr: Italien - PMI für Dienstleistungen für September. Erwartung: 56,5/ Vorwert: 58,0

09:50 Uhr: Frankreich - PMI für Dienstleistungen für September (endgültig). Erste Veröffentlichung: 56,0

09:55 Uhr: Deutschland - PMI für Dienstleistungen für September (endgültig). Erste Veröffentlichung: 56,0



10:00 Uhr: Eurozone - PMI für Dienstleistungen für September (endgültig). Erste Veröffentlichung: 56,3

10:30 Uhr: Vereinigtes Königreich - PMI für Dienstleistungen für September (endgültig). Erste Veröffentlichung: 54,6

11:00 Uhr: Eurozone - EPI für August. Erwartung: 13,6%/ Vorwert: 12,1% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: USA - Handelsbilanz für August. Erwartung: -69,5 Mrd. USD/ Vorwert: -70,1 Mrd. USD

15:45 Uhr: USA - PMI für Dienstleistungen für September (endgültig). Erste Veröffentlichung: 54,4

16:00 Uhr: USA - ISM-Index für Dienstleistungen für September. Erwartung: 61,3/ Vorwert: 61,7

22:40 Uhr: API-Bericht zu den Ölvorräten. Erwartung: -1,2 Mio. Barrel/ Vorwert: 4,13 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern:



- 17:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 19:15 Uhr: Quarles von der FED (05.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Nach dem starken Ausverkauf an der Wall Street gestern und in Asien heute dürften die wichtigsten europäischen Aktienindices heute wenig verändert eröffnen. Der Ölpreis habe einen Teil der nach der OPEC erzielten Gewinne wieder abgegeben, werde aber weiterhin auf hohem Niveau gehandelt. Der US-Dollar sei vor der europäischen Handelseröffnung die am besten abschneidende Hauptwährung und setze die Edelmetalle unter Druck.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag werde von den Revisionen der PMIs für den Dienstleistungssektor für September aus Europa und den Vereinigten Staaten dominiert. Diese würden selten große Bewegungen auslösen, aber es stünden auch einige Werte zur Veröffentlichung an, die die Volatilität an den Märkten erhöhen könnten. Der ISM-Index für den Dienstleistungsindex um 16:00 Uhr sei einer davon und werde voraussichtlich leicht sinken. Darüber hinaus würden den Ölhändlern am Abend die API-Schätzungen zu den Öl-Beständen vorgelegt.