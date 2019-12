Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die polnische Bauproduktion ist im Oktober unerwartet von 7,6% auf -4% im Jahresvergleich eingebrochen, berichten die Experten von XTB.Die US-Auftragsdaten (14:30 Uhr) seien am Montag die wichtigste makroökonomische Veröffentlichung. Die vorläufigen Daten für November würden voraussichtlich einen Anstieg von 1,5% im Monatsvergleich zeigen. Be der Nachfrage ohne Transportgüter werde ein Anstieg von 0,2% im Monatsvergleich prognostiziert.Bei den Verkäufen neuer Häuser für November, die um 16:00 Uhr in den USA veröffentlicht würden, werde ein Rückgang von 0,4% im Monatsvergleich erwartet (Vorwert: -0,7%). (23.12.2019/ac/a/m)