10:00 Uhr: Italien - Industrieproduktion für August. Erwartung: -0,4%/ Vorwert: 0,8% (im Monatsvergleich)



Reden von Zentralbankern:



14:00 Uhr: Lane von der EZB



Die wichtigsten Ereignisse im weiteren Verlauf der Woche:



- Mittwoch, 14:30 Uhr: US-VPI-Daten für September

- Mittwoch, 20:00 Uhr: FOMC-Protokoll

- Freitag, 14:30 Uhr: US-Einzelhandelsumsätze für September

- Mittwoch, Donnerstag und Freitag: Ergebnisse großer US-Banken für das dritte Quartal 2021 (11.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht schwächere Eröffnung der heutigen Kassasitzung für die europäischen Blue-Chip-Indices hindeuten. Die Stimmung verschlechtere sich etwa eine Stunde vor Beginn der Sitzung, nachdem die europäischen Futures während der gesamten asiatischen Sitzung unverändert gehandelt worden seien. In den Vereinigten Staaten und Kanada seien heute Feiertage. Während der Aktienhandel an der Wall Street wie üblich ablaufe, bleibe der US-Anleihemarkt geschlossen und es würden keine Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Infolgedessen könnte der US-Handel am Nachmittag nur wenige Nachrichten enthalten.Im weiteren Verlauf der Woche stünden jedoch zahlreiche wichtige Veröffentlichungen aus den Vereinigten Staaten an, darunter das FOMC-Protokoll und die VPI-Daten aus den USA am Mittwoch.