10:00 Uhr: Norwegen - Zinsentscheid der Norges Bank

11:00 Uhr: Eurozone - Einzelhandelsumsätze für September. Erwartung: +2,8%/ Vorwert: +3,7% (im Jahresvergleich)

14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartung: 733.000/ Vorwert: 751.000

20:00 Uhr: USA - FOMC-Zinsentscheid (Pressekonferenz: 20:30 Uhr)



Wichtige US-Unternehmensberichte:



- Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) - vor Markteröffnung

- Barrick (ISIN CA0679011084/ WKN 870450) - vor Markteröffnung

- General Motors (ISIN US37045V1008/ WKN A1C9CM) - vor Markteröffnung

- Regeneron (ISIN US75886F1075/ WKN 881535) - vor Markteröffnung

- Bristol Myers-Squibb (ISIN US1101221083/ WKN 850501) - vor Markteröffnung

- Electronic Arts (ISIN US2855121099/ WKN 878372) - nach Börsenschluss

- Uber (ISIN US90353T1007/ WKN A2PHHG) - nach Börsenschluss (05.11.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die US-Präsidentschaftswahlen seien noch nicht ausgerufen worden. Bidens Sieg sehe immer wahrscheinlicher aus, aber man sollte sich ein klareres Bild machen, nachdem die Ergebnisse aus Georgia und Nevada bekannt gegeben worden seien (wahrscheinlich später am heutigen Tag). Für heute stehe jedoch noch ein weiteres wichtiges Ereignis auf dem Programm, das vom Markt während der Wahlwoche möglicherweise übersehen worden sei: Der Zinsentscheid der FED. Es werde erwartet, dass die Zentralbank die Zinsen unverändert lasse und möglicherweise in so kurzer Zeit nach den US-Wahlen keine weiteren wichtigen politischen Maßnahmen ergreife. Das Treffen im Dezember scheine ein wahrscheinlicheres Datum für mögliche politische Änderungen zu sein.