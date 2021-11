09:00 Uhr: Tschechische Republik - Industrieproduktion für September. Erwartung: -1,9%/ Vorwert: -1,4% (im Jahresvergleich)

10:30 Uhr: Eurozone - Sentix-Index für November. Erwartung: 15,6/ Vorwert: 16,9



Reden von Zentralbankern:



- 15:00 Uhr: Clarida von der FED

- 16:00 Uhr: Montgomery von der FED

- 16:30 Uhr: FED-Vorsitzender Powell

- 18:00 Uhr: Bowman von der FED

- 18:00 Uhr: Harker von der FED

- 18:50 Uhr: Evans von der FED



US-Ergebnisberichte:



- PayPal Holdings (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) - nach Börsenschluss

- AMC Entertainment (ISIN US00165C1045/ WKN A1W90H) - nach Börsenschluss

- Coty (ISIN US2220702037/ WKN A1WY6X) - vor Markteröffnung

- Tencent Music Entertainment (ISIN US88034P1093/ WKN A2N7WQ) - nach Börsenschluss

- Virgin Galactic (ISIN US92766K1060/ WKN A2PTTF) - nach Börsenschluss (08.11.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen Kassasitzung in Europa hindeuten, nach einem gemischten Handel in Asien. Öl werde höher gehandelt, nachdem Saudi Aramco die Preise für asiatische Kunden angehoben habe. Eine gewisse Schwäche sei am US100-Markt zu beobachten, nachdem Elon Musk angedeutet habe, dass er möglicherweise 10% seiner Tesla-Beteiligung (im Wert von rund 21 Mrd. USD) verkaufen werde.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag enthalte keine wichtigen makroökonomischen Veröffentlichungen. Allerdings würden die Anleger am Nachmittag eine ganze Reihe von Reden von FED-Mitgliedern hören, sodass sie sich auf eine potenziell höhere Volatilität bei USD und Gold einstellen sollten. Der FED-Vorsitzende Jerome Powell werde heute ebenfalls eine Rede halten, deren Thema jedoch nicht eng mit der Geldpolitik verbunden sei.