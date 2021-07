Die deutschen Handelsbilanzdaten seien um 8:00 Uhr veröffentlicht worden und hätten sich als eine Enttäuschung erwiesen. Der deutsche Handelsüberschuss habe sich im Mai 2021 auf 12,3 Mrd. Euro ausgeweitet, gegenüber 7 Mrd. Euro ein Jahr zuvor. Die heutigen Zahlen hätten jedoch unter den Erwartungen der Analysten von 15,4 Milliarden Euro gelegen.



13:00 Uhr: Bekanntgabe der EZB-Politiküberprüfung

14:30 Uhr: US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 350.000/ Vorwert: 364.000

17:00 Uhr: DOE-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Erwartung: -4,033 Mio./ Vorwert: -6,718 Mio.



Reden von Zentralbankern:



14:30 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde (08.07.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Für den heutigen Tag stünden einige wichtige Ereignisse an. Die Europäische Zentralbank habe ihre 18-monatige Strategieüberprüfung abgeschlossen und werde die Ergebnisse heute bekannt geben. Die Bekanntgabe sei für 13:00 Uhr geplant und werde wahrscheinlich eine Verschiebung des Inflationsziels auf 2% von derzeit "unter, aber nahe 2%" beinhalten - was theoretisch ein Überschreiten der Inflationsrate ermöglichen würde. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, werde anschließend in einer Pressekonferenz um 14:30 Uhr sprechen.