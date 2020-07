14:00 Uhr: Polen - Kerninflation (VPI) für Juni. Erwartung: 4,1%/ Vorwert: 3,8% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartung: 1,250 Millionen/ Vorwert: 1,314 Millionen



14:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für Juni:



- Headline. Erwartung: +5%/ Vorwert: +17,7% (im Monatsvergleich)

- Kernwert. Erwartung: +5%/ Vorwert: +12,4% (im Monatsvergleich)



Wichtige US-Quartalszahlen:



- Abbott Laboratories (ISIN US0028241000/ WKN 850103) - vor Marktöffnung

- Bank of America (ISIN US0605051046/ WKN 858388) - vor Marktöffnung

- Domino's Pizza (ISIN US25754A2015/ WKN A0B6VQ) - vor Marktöffnung

- Johnson & Johnson (ISIN US4781601046/ WKN 853260) - vor Marktöffnung

- Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) - vor Marktöffnung

- Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) - nach Börsenschluss (16.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte dürften am Donnerstag nach einer schwachen asiatischen Sitzung etwas tiefer eröffnen. Das BIP für das zweite Quartal und die Produktionsdaten für Juni aus China seien besser ausgefallen als erwartet. Die schwachen Einzelhandelsumsätze würden jedoch unterstreichen, dass es einfacher sei, die Produktion zurückzubringen als die Nachfrage. Die Sitzung der EZB und die US-Einzelhandelsumsätze seien die heutigen Highlights.Wichtige Berichte und Veranstaltungen:13:45 Uhr: Zinsentscheid der EZB. Die Europäische Zentralbank habe während der Sitzung im vergangenen Monat die Käufe im Rahmen des PEPP-Programms angekurbelt, und es werde allgemein erwartet, dass sie heute in Wartehaltung verbleibe. Es werde keine Änderung des Zinsniveaus oder der Käufe von Vermögenswerten erwartet. Allerdings könnte während der Pressekonferenz von Christine Lagarde um 14:30 Uhr eine erhöhte Volatilität vorliegen. Es könnten Fragen zum EU-Sanierungsfonds gestellt werden, aber man sollte keine Details von der EZB-Chefin erwarten (am Wochenende würden Diskussionen über den EU-Sanierungsfonds stattfinden).