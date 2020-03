10:30 Uhr: Großbritannien - Einkaufsmanagerindices für März



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 45 Punkte/ Vorwert: 51,7 Punkte

- Dienstleistungssektor. Erwartung: 45 Punkte/ Vorwert: 53,2 Punkte



14:45 Uhr: USA - Einkaufsmanagerindices für März



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 42,8 Punkte/ Vorwert: 50,7 Punkte

- Dienstleistungssektor. Erwartung: 42 Punkte/ Vorwert: 49,4 Punkte



15:00 Uhr: USA - Richmond-FED-Index für März. Erwartung: -10 Punkte/ Vorwert: -2 Punkte



15:00 Uhr: USA - Verkäufe neuer Häuser für Februar. Erwartung: 750.000/ Vorwert: 764.000



22:40 Uhr: API-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Erwartung: 2,9 Mio. Barrel/ Vorwert: -0,4 Mio. Barrel. (24.03.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die makroökonomischen Daten seien in letzter Zeit von den Anlegern weniger beachtet worden, da sie sich auf die Verbreitung des Coronavirus konzentriert hätten. Man sei jedoch an einem Punkt angelangt, an dem neu veröffentlichte Daten die Auswirkungen des Coronavirus erfassen würden. Heute würden die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für März aus Europa und den USA veröffentlicht. Abgesehen davon sollten die Händler bedenken, dass die Parteien im US-Senat noch über ein Coronavirus-Hilfspaket verhandeln würden. Gestern sollten Fortschritte erzielt worden sein und heute Nachmittag könnte eine wichtige Abstimmung stattfinden.09:30 Uhr: Deutschland - Einkaufsmanagerindices für März- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 39,6 Punkte/ Vorwert: 48 Punkte- Dienstleistungssektor. Erwartung: 42,3 Punkte/ Vorwert: 52,5 Punkte- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 39 Punkte/ Vorwert: 49,2 Punkte- Dienstleistungssektor. Erwartung: 39 Punkte/ Vorwert: 52,6 Punkte