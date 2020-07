Für heute geplante Makrodaten:



10:00 Uhr: Türkei - Industrieproduktion für Mai. Erwartung: -22,5%/ Vorwert: -31,4% (im Jahresvergleich)



Wichtige Ereignisse für diese Woche:



- Zinsentscheid der Bank of Japan (Mittwoch)

- Videokonferenz der OPEC+ (Mittwoch)

- Zinsentscheid der Bank of Canada (Mittwoch)

- Chinas BIP-Bericht für Q2 (Donnerstag)

- Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (Donnerstag)

- EU-Gipfel (Freitag) (13.07.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der Wirtschaftskalender sei am Montag wie üblich recht leer. Die türkischen Daten zur Industrieproduktion für Mai würden um 10:00 Uhr veröffentlicht und könnten einige Bewegungen bei der TRY auslösen. Abgesehen davon dürfte der Nachrichtenfluss dominieren, da die Tatsache, dass Donald Trump in der Öffentlichkeit eine Gesichtsmaske getragen habe, eine Veränderung im Umgang mit der Pandemie in den Vereinigten Staaten signalisieren könnte. Die Anleger sollten auch auf die Veröffentlichungen der Berichte für das zweite Quartal achten, da die Berichtssaison an der Wall Street gerade erst begonnen habe.