14:15 Uhr: USA, ADP-Beschäftigungsbericht für März. Erwartet: +550.000



15:45 Uhr: USA, Chicagoer Einkaufsmanagerindex für März. Erwartung: 60,7/ Vorwert: 59,5



16:30 Uhr: USA, DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



- Rohöl. Erwartung: +0,5 Mio. Barrel

- Benzin. Erwartung: +0,2 Mio. Barrel

- Destillate. Erwartung: 0,0 Mio. Barrel



21:20 Uhr: Biden halte Rede über Infrastrukturausgaben



Wichtige Reden:



16:45 Uhr: Bostic von der FED (31.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte würden nach dem schwachen Handel an der Wall Street gestern und in Asien heute voraussichtlich schwächer eröffnen. Die beiden Hauptereignisse des Tages seien die Veröffentlichung des ADP-Beschäftigungsberichts und Bidens Rede. Es werde erwartet, dass die ADP-Daten einen Anstieg der US-Beschäftigung im März um 550.000 zeigen und den letzten Hinweis vor der Veröffentlichung des NFP-Berichts am Freitag darstellen würden. US-Präsident Biden werde eine Ansprache halten, in der er einige Details seines Infrastrukturplans erläutern werde. Reuters berichte, dass der Plan etwa 2 Billionen Dollar an Infrastrukturausgaben über acht Jahre beinhalten werde.Abgesehen von diesen beiden Ereignissen könnte der DOE-Bericht für kurzfristige Volatilität auf dem Ölmarkt sorgen, insbesondere nachdem die gestrigen API-Daten einen unerwartet hohen Bestandsaufbau gezeigt hätten.09:55 Uhr: Deutschland, Arbeitslosenquote für März. Erwartung: 6%/ Vorwert: 6%11:00 Uhr: Eurozone, HVPI für März (vorläufige Daten). Erwartung: 1,3%/ Vorwert: 0,9% (im Jahresvergleich)