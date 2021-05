- Beschäftigungsänderung. Erwartung: 978.000/ Vorwert: 916.000

- Arbeitslosenquote. Erwartung: 5,8%/ Vorwert: 6%

- Lohnwachstum. Erwartung: -0,4%/ Vorwert: 4,2% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: Kanada - Arbeitsmarktbericht für April:



- Beschäftigungsänderung. Erwartung: -175.000/ Vorwert: +303.100

- Arbeitslosenquote. Erwartung: 7,8%/ Vorwert: 7,5%



16:00 Uhr: USA - Lagerbestände beim Großhandel für März. Erwartung: +1,4%/ Vorwert: +0,6% (im Monatsvergleich)



Reden von Zentralbankern:



- 10:00 Uhr: Floden von der Riksbank

- 12:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 13:15 Uhr: Broadbent und Haldane von der BoE

- 15:00 Uhr: Barkin von der FED

- 15:00 Uhr: NBP-Vorsitzender Glapiński



Ergebnisberichte an der Wall Street:



- Athene Holding (ISIN BMG0684D1074/ WKN A2DHW0) - vor Markteröffnung

- Cigna (ISIN US1255231003/ WKN A2PA9L) - vor Markteröffnung

- DraftKings (ISIN US26142R1041/ WKN A2P205) - vor Markteröffnung

- Nikola (ISIN US6541101050/ WKN A2P4A9) - vor Markteröffnung (07.05.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte würden heute voraussichtlich höher eröffnen, nachdem die US-Indices gestern starke Gewinne hätten verbuchen können. Sowohl an den Aktien- als auch an den Rohstoffmärkten sei eine positive Stimmung zu erkennen, wobei COPPER auf einem neuen Rekordhoch oberhalb von 10.250 Dollar notiere und der DE30 die Marke von 15.300 Punkten teste.Der NFP-Bericht für April sei das Schlüsselereignis des Tages. Es werde ein sehr starkes Ergebnis mit fast 1 Million neuen Arbeitsplätzen erwartet. Es werde erwartet, dass die Löhne im Jahresvergleich sinken würden, was aber mit den Basiseffekten von vor einem Jahr begründet werden könne. Zeitgleich werde der kanadische Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Hier werde ein Rückgang der Beschäftigung erwartet. Devisenhändler sollten im Hinterkopf behalten, dass die Volatilität beim Währungspaar USDCAD bei der Veröffentlichung (14:30 Uhr) erhöht sein könnte.