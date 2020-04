- Wohnbaubeginne. Erwartung: 1,307 Mio./ Vorwert: 1,599 Mio.

- Baugenehmigungen. Erwartet: 1,300 Mio./ Vorherige: 1,452 Mio.



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartung: 4,606 Mio./ Vorwert: 6,606 Mio.



16:30 Uhr: USA - EIA-Daten zu Erdgasbeständen. Erwartung: 63 BCF/ Vorwert: 38 BCF



17:30 Uhr: USA - Wöchentlicher Wirtschaftsindex der NY FED. Die New Yorker FED habe bekannt gegeben, dass sie ab heute einen wöchentlichen Wirtschaftsindex veröffentlichen werde. Der Index solle zeitnähere Messungen der US-Wirtschaft liefern. Der Index werde unter anderem die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen, den Arbeitslosenzahlen und den Verkehrszahlen berücksichtigen.



Wichtige Quartalsberichte aus den USA:



- Abbott Laboratories (ISIN US0028241000/ WKN 850103) - vor US-Eröffnung

- Bank of New York Mellon (ISIN US0640581007/ WKN A0MVKA) - vor US-Eröffnung

- BlackRock (ISIN US09247X1019/ WKN 928193) - vor US-Eröffnung

- Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) - vor US-Eröffnung (16.04.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Stimmung an den globalen Finanzmärkten sei nach wie vor schlecht, da die Anleger endlich die katastrophalen makroökonomischen Daten zur Kenntnis genommen hätten. Darüber hinaus habe die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle nach einer Besserung in den letzten Tagen wieder zu steigen begonnen. Die beiden großen Veröffentlichungen seien heute die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (14:30 Uhr) und der neue Index der New Yorker FED (17:30 Uhr). Abgesehen davon werde Morgan Stanley noch vor der US-Eröffnung die Quartalszahlen veröffentlichen. Was die bevorstehende asiatische Sitzung betreffe, so sei um 4:00 Uhr die Veröffentlichung des chinesischen Datenpakets mit den Produktions- und Verkaufsdaten für März sowie des BIP-Berichts für das erste Quartal geplant.11:00 Uhr: Eurozone - Industrieproduktion für Februar. Erwartung: -2%/ Vorwert: -1,9% (im Jahresvergleich)14:30 Uhr: USA - Immobilienmarktdaten für März.