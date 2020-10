14:30 Uhr: USA - Beschäftigungsänderung für September. Erwartung: 0,850 Mio./ Vorwert: 1,371 Mio.



14:30 Uhr: USA - Arbeitslosenquote für September. Erwartung: 8,2%/ Vorwert: 8,4%



14:30 Uhr: USA - Durchschnittlicher Stundenlohn für September. Erwartung: 0,2%/ Vorwert: 0,4% (im Monatsvergleich)



14:30 Uhr: USA - Durchschnittlicher Stundenlohn für September. Erwartung: 4,8%/ Vorwert: 4,7% (im Jahresvergleich)



16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der Uni-Michigan für September (endgültig). Erwartung: 79/ Vorwert: 74,1



16:00 Uhr: USA - Auftragseingang für August. Erwartung: 1%/ Vorwert: 6,4% (im Monatsvergleich) (02.10.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es liegt ein ereignisreicher Tag vor uns, so die Experten von XTB.Die Veröffentlichung des NFP-Berichts sei das Schlüsselereignis des Tages (14:30 Uhr) und werde wahrscheinlich Auswirkungen auf die Devisenpaare und Aktien haben. Es werde erwartet, dass die US-Arbeitslosenquote im September auf 8,2% gestiegen sei. Weitere Berichte würden die vorläufigen Inflationszahlen für die Eurozone und eine Reihe von Daten aus den USA umfassen - Lohnwachstum, Auftragseingang und endgültige Daten zum Verbrauchervertrauen, die sich jedoch wahrscheinlich nur gedämpft auf die Märkte auswirken würden.Abgesehen davon werde die Stimmung wahrscheinlich von der US-Politik und den Gesprächen über das nächste Konjunkturpaket bestimmt. Das US-Haus habe am Donnerstag einen 2,2 Billionen Dollar schweres Paket verabschiedet, obwohl Demokraten und Republikaner in wichtigen Punkten geteilter Meinung gewesen seien. Der Gesetzentwurf stoße jedoch im republikanischen Senat auf erheblichen Widerstand. Auch Aktualisierungen in Bezug auf den Gesundheitszustand des US-Präsidenten Donald Trump und Neuigkeiten von den Brexit-Gesprächen in Brüssel könnten zu einigen Marktbewegungen führen.