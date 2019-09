14:30 Uhr, Kanada, Verbraucherpreisindex (August): Der kanadische Dollar (CAD) habe gestern einen Schlag erlebt, als die Verkaufsdaten des verarbeitenden Gewerbes enttäuscht und die Ölpreise deutlich nachgegeben hätten. Der Inflationsbericht für August sei eine Chance für den CAD, sich zu erholen. Es werde keine Änderung der Preiswachstumsdynamik erwartet, da die Erwartungen im August unverändert bei 2% im Jahresvergleich verharren würden.



16:30 Uhr, DoE-Report zu Rohöl-Lagerbeständen: Die Situation auf dem Ölmarkt habe sich beruhigt, nachdem Saudi-Arabien gesagt habe, dass die Produktion bis Ende September vollständig wiederhergestellt sein werde. Die Spannungen würden jedoch bestehen bleiben, da das Königreich behaupte, es habe Beweise dafür, dass der Iran für die jüngsten Angriffen verantwortlich sei bzw. teilgenommen habe. Allerdings werde der Bericht über die Ölvorräte vom Markt möglicherweise etwas übersehen.



20:00 Uhr, FOMC-Zinsentscheid: Niemand scheine in Frage zu stellen, dass die Federal Reserve heute die Zinsen senken werde. Es bleibe jedoch die Frage, wie es weitergehe. Die heutige Ankündigung werde von der Veröffentlichung eines aktualisierten Punktdiagramms begleitet, das Aufschluss darüber gebe, wo die Notenbanker die Leitzinsen für die kommenden Quartale sehen würden. Wie immer werde die größte Volatilität während der Rede von Powell erwartet (Beginn um 20:30 Uhr).



HEUTIGE ZENTRALBANKREDEN



- 12:50 Uhr | Guindos von der EZB

- 14:00 Uhr | Ingves von der Riksbank

- 17:15 Uhr | Villeroy von der EZB

(18.09.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei der aktuelle Wirtschaftskalender der Experten von XTB:10:30 Uhr, Großbritannien, Verbraucherpreisindex (August): Die Verbraucherinflation in Großbritannien habe sich in den letzten Monaten in der Nähe von 2% gehalten. Die Märkte würden sich jedoch auf den Brexit konzentrieren. Daher könnten britische Datenveröffentlichungen als zweitrangige Ereignisse für das britische Pfund bezeichnet werden. Dennoch sei nach der Veröffentlichung mit kurzfristigen Kursschwankungen zu rechnen. Der Marktkonsens erwarte eine Verlangsamung von 2,1% gegenüber dem Vorjahr auf 1,8% gegenüber dem Vorjahr, und einen Rückgang von 1,9% gegenüber dem Vorjahr auf 1,8% gegenüber dem Vorjahr für die Kernkennzahl.11:00 Uhr, Eurozone, Harmonisierter Verbraucherpreisindex (August): Die heutige Veröffentlichung der europäischen Inflationszahlen dürfte keine größeren Bewegungen auslösen. Die vorläufigen Zahlen hätten gezeigt, dass das Preiswachstum gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 1,0% geblieben sei. Sofern keine wesentlichen Abweichungen erkennbar seien, sei es unwahrscheinlich, dass der Euro große Kursbewegungen verzeichnen werde.